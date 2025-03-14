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Bakan Fidan: Suriye'de terör unsurları denklem dışına çıkmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki terör unsurlarının denklem dışına çıkması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin bu konuda taviz vermediğini vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2025 22:33, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 22:59
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Bakan Fidan: Suriye'de terör unsurları denklem dışına çıkmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı tv100 yayınında gündemi değerlendirdi.

Suriye'deki Durum

Dışişleri Bakanı Fidan,

(Suriye'de) Bölgede terör faaliyetlerine bulaşan bütün silahlı unsurların denklem dışına çıkması, bütün nüfusların normal bir hayata dönmesi elzem. Biz hiçbir zaman için orada bir otonomi veya özerklik arayışına ilişkin bir taviz olduğunu düşünmüyoruz.

açıklamasında bulundu.

Şara ile Abdi Arasındaki Anlaşma

Fidan, Şara ile Abdi arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin,

Yeni yönetime telkinimiz Suriye kürtlerinin haklarının verilmesi, bu hem Cumhurbaşkanımız hem de Türkiye için fevkalade önemli

ifadelerini kullandı.

Ukrayna Savaşı

Bakan Fidan,

(Ukrayna) Savaşın başlaması tarafları böldü, bitmesi de bölüyor. Başından beri Türkiye'nin dillendirdiği cümleler bugün ABD tarafından dillendiriliyor.

dedi.

Örgüte Çağrı

Fidan,

(Örgüt) Yapılan çağrıya kulak verilmeli, tarihi bir fırsat olarak görülmesi gerekiyor. Örgüt bunu zemin olarak alıp kendini feshetme sürecini başlatmalı. Bu fırsat penceresini değerlendirirlerse, Türkiye ve bölge için açılım olur. Başkaları aklını çelerse kendi bilecekleri iş, biz her türlü senaryoya hazırız.

şeklinde konuştu.

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