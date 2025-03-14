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Emniyet şeridinde aracından inerken tır çarpan sürücü öldü

Çankırı'da emniyet şeridinde aracından inerken tır çarpan sürücü hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2025 22:57, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 00:02
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Emniyet şeridinde aracından inerken tır çarpan sürücü öldü

Süleyman K. kullandığı 60 EP 557 plakalı panelvanı, D-100 kara yolu Atkaraclar mevkisinde emniyet şeridinde durdurup araçtan indi.

Bu sırada aynı istikamette seyreden Mahmut D. yönetimindeki 55 ASF 87 plakalı tır, hem panelvan hem de sürücüsüne çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde Süleyman K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. K'nin cesedi morga kaldırıldı.

Tır sürücüsü ise polislerce emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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