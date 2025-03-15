15 mart 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Devlet kurumlarında yeni görevlendirmeler yapıldı! Kamu yönetiminde verimliliği artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla birçok bakanlık ve kamu kurumu için önemli atamalar gerçekleştirildi.
ATAMA KARARLARI
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDA açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliğine 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fatih OKUMUŞ atanmıştır
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDA açık bulunan
Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Fatih PEHLİVAN Pınar YAVUZKANAT Seyfi BOZÇELİK
Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Hülya YILMAZ
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına İsa TEKPINAR
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINDA açık bulunan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Aysun TORUN ORHAN atanmıştır
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDA açık bulunan
Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Güçlü KALAFAT
Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Kazım ÇAVUŞOĞLU
Asılsız Tarihi İddialarla Mücadele Genel Müdür Yardımcılığına Arif Eser TORUN
Güney Amerika Genel Müdür Yardımcılığına Selen EVCİT
Göç Politikaları Genel Müdür Yardımcılığına Rıfkı Olgun YÜCEKÖK
Türk Dünyası Teşkilatları ile Soydaş ve Akraba Topluluklar Genel Müdür Yardımcılığına Birey YILMAZSOY
Stratejik İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığına Meliha Gülce KUMRULU
Terörle Mücadele Genel Müdür Yardımcılığına Erdem TUNÇER
Uluslararası Ekonomi Politikaları ve Kuruluşları Genel Müdür Yardımcılığına Hayriye Işıl CEMALİ DOĞAN
Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığına Çağla Pınar TANSU SEÇKİN
Dış Politika Plan Genel Müdür Yardımcılığına Sinem MİNGAN
Savunma İşbirliği Genel Müdür Yardımcılığına Ayşe Zeynep GÜNDÜZ
Vize İşlemleri Genel Müdür Yardımcılığına Reyhan ÖZGÜR
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINDA açık bulunan Spor Müşavirliğine 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince Sevda ALTUNOLUK atanmıştır
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜFETTİŞLERİ Hakan İLERİ Volkan UZKAN Yiğit Can ARTUKOĞLU Nihat ÖZEN Görkem Ali KAYA 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince kazanılmış hak aylık derecelerine uygun Başmüfettişliklere atanmıştır
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINDA açık bulunan Sivas İl Müdürlüğüne 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa BANDIRMALI atanmıştır
HELAL AKREDİTASYON KURUMUNDA açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 178 inci maddesi gereğince Hacı Mehmet GÜNAY atanmıştır
233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 8 İNCİ MADDESİ ile 3 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNİN 2 VE 3 ÜNCÜ MADDELERİ gereğince
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Orhan BARDA görevden alınmış
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İrfan İPŞİR görevden alınmış
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Gökmen KINIK
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Öner ÖZGÜR
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Mahmut CİVAN
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Murat DURKAN
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf ALDEMİR
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Atanur KARADAĞ
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Eskişehir Bölge Müdürlüğüne Mustafa KARAKOYUN
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Sakarya Bölge Müdürlüğüne Yunus EKŞİ
atanmıştır
14 MART 2025
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI