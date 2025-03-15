Askeri Öğrenciler ve Mezun Subaylar İçin Yeni Dönem: Yönetmelik yayımlandı

FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR ASKERİ ÖĞRENCİ KOMUTANLIĞI VE

ÖĞRENCİLERİ İLE FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARDAN YETİŞEN

SUBAYLARA VE ASTSUBAYLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 23/3/2021 tarihli ve 31432 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Fakülte ve Yüksekokullar Askeri Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Fakülte veya yüksekokullarda öğrenim gören askeri öğrenciler, öğrenim gördükleri bölümleri/programları veya okumakta oldukları yükseköğretim kurumlarını değiştiremezler veya yatay geçiş yapamazlar. Askeri öğrenciler, öğrenimlerini Bakanlık nam ve hesabına tamamlar."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bakanlık nam ve hesabına fakülte veya yüksekokullarda okuyan askeri öğrencilerin teğmenliğe nasıp tarihleri mezuniyet tarihidir."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.