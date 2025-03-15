Marka ve Patent Dünyasında Yeni Dönem: İptal Süreçleri ve Hak Sahipliği Yeniden Şekilleniyor!

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/4/2017 tarihli ve 30047 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Birinci Kitabının Üçüncü Kısım başlığı "İtiraz, Kullanımın İspatı, İptal ve Uzlaşma" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe 30 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

"İptal talebi

MADDE 30/A- (1) Tescilli bir markanın, Kanunun 26 ncı maddesi hükmüne göre iptal edilmesi gerektiğine ilişkin talepler ilgili kişilerce Kuruma yapılır.

(2) Marka iptal talepleri, talep tarihinde Sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı ileri sürülür. İptal incelemesi sırasında hak sahibinin değişmesi halinde, Sicilde hak sahibi olarak görünen kişiye karşı işlemlere devam edilir.

(3) Her bir iptal talebi tek bir tescilli marka için yapılır. İptal talebi, tescilli markanın iptaline ilişkin gerekçelerin ilgili mevzuattaki madde, fıkra ve bent karşılıklarının belirtildiği imzalı iptal talep formu ile Kuruma yapılır. İptal talebinin incelenmesi için talep ile birlikte ücretin ödenmesi ve ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması zorunludur.

(4) İptal talep formunda aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur:

a) İptali talep edilen markanın tescil numarası.

b) İptal talebine konu mallar veya hizmetler.

c) Talep sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri.

ç) Talep vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri.

d) İptal talebinin ilgili mevzuattaki madde, fıkra ve bent karşılıkları belirtilmek suretiyle gerekçeleri ve Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi dışındaki gerekçelere ilişkin bilgi veya belgeler.

e) Ücretin ödendiğine ilişkin bilgi.

(5) İptal talebinin üçüncü ve dördüncü fıkralara uygun olarak yapılmaması durumunda, eksikliğin giderilmesi için talep sahibine bir aylık süre verilir. Eksikliklerin belirtilen süre içinde giderilmemesi halinde talep reddedilir ve alınan ücret iade edilmez.

(6) İptal kararının, talebin Kuruma sunulduğu tarihten önce etki doğurması talep edildiği takdirde, iptal kararının etkili olması istenen tarihin iptal talebinde açıkça belirtilmesi gerekir.

(7) Kurum, iptal talebine ilişkin cevaplarını ve delillerini sunması için marka sahibine bir aylık süre verir. Söz konusu bir aylık süre içinde talep edilmesi halinde Kurum bir aya kadar ek süre verir. Süresi içerisinde sunulmayan cevaplar ve deliller Kurum tarafından dikkate alınmaz.

(8) Kurum gerekli gördüğü takdirde, ek bilgi ve belge sunulması veya bunlarla ve gerekçelerle ilgili açıklamada bulunulması için taraflara bir aylık süre verebilir. Bu süre içinde istenilen ek bilgi, belge ve açıklamaların sunulmaması halinde iptal talebi, mevcut bilgi ve belgeler kapsamında dosya üzerinden değerlendirilir. Süresi içerisinde sunulmayan cevaplar ve deliller Kurum tarafından dikkate alınmaz.

(9) İptali istenen markanın, talep tarihinde tescilli olmaması, marka hakkının sona ermiş olması veya Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sunulan iptal taleplerinde markanın en az beş yıldır tescilli olmaması halinde, yedinci ve sekizinci fıkralarda belirtilen bildirimler yapılmaksızın Kurum, iptal talebinin reddine karar verir. Bu fıkra hükmü iptal kararının daha önceki bir tarihten itibaren etkili olması talebiyle yapılan başvurularda, iptal kararının etkili olacağı tarihte markanın tescilli olup olmadığına bakılarak uygulanır.

(10) Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sunulan iptal taleplerinde markanın talep tarihinde Türkiye'de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, marka sahibinden, markasını iptal talebine konu mal veya hizmetler bakımından Türkiye'de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edilir. İptal talebinde bulunulacağı düşünülerek kullanım gerçekleşmişse talebin Kuruma sunulmasından önceki üç ay içinde gerçekleşen kullanım dikkate alınmaz. Marka sahibi tarafından süresi içinde delil sunulmaması veya iptali istenen mal veya hizmetlerde markanın ciddi biçimde kullanıldığını gösterir nitelikte bulunmaması halinde Kurum iptal talebini kabul eder. Benzer mal veya hizmetler yönünden iptal kararı verilemez.

(11) 30 uncu maddenin bu maddeye aykırı olmayan hükümleri niteliğine uygun olduğu ölçüde iptal talepleri hakkında da uygulanır.

(12) Kurum tarafından verilen nihai iptal kararları Sicile kaydedilir ve aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde Bültende yayımlanır:

a) Marka tescil numarası ve tescil tarihi.

b) Marka örneği.

c) Marka sahibinin uyruğu ile kimlik ve iletişim bilgileri.

ç) İptal edilen mal veya hizmetler ile sınıf numaraları.

d) İptalin etkili olduğu tarih.

İptal ücreti ve aktarılması

MADDE 30/B- (1) İptal ücreti, Kurum ücreti ve emanet hesabında tutulacak ücret olmak üzere iki kalem olarak hesaplanır ve tek seferde tahsil edilir.

(2) İptal talebinin tümden reddedilmesi halinde emanet hesabında tutulan ücret, talebi üzerine, sicilde kayıtlı marka sahibine; iptal talebinin tümden kabul edilmesi halinde emanet hesabında tutulan ücret, talebi üzerine, iptal talebi sahibine ödenir. Kurumun, iptal talebinin kısmen kabulü kararlarında taraflara ödeme işlemi yapılmaz, emanet hesaba alınan para Kuruma gelir olarak kaydedilir. Talepte bulunabilmesi için Kurum tarafından nihai kararın verilmiş olması şarttır.

(3) Kurumun nihai kararından itibaren on yıl içinde talep edilmeyen ücretler Kuruma gelir olarak kaydedilir.

(4) 30/A maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde eksikliklerin giderilmemesi halinde, talebi üzerine, emanet hesapta tutulan ücret talep sahibine iade edilir."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İtirazın ve iptal talebinin geri çekilmesi

MADDE 33- (1) Yayıma ve karara itirazlar ile iptal talebi, Kurum tarafından itiraz veya iptal hakkında karar verilmeden önce geri çekilebilir.

(2) İtirazın veya iptal talebinin geri çekilebilmesi için aşağıdaki belgelerin Kuruma sunulması zorunludur:

a) İtirazın veya iptal talebinin geri çekilmesi talebini içeren form.

b) Talep vekil tarafından yapılmış ise geri çekme yetkisini açıkça içeren vekaletname.

(3) İptal talebinin geri çekilmesi durumunda, talebi üzerine, emanet hesapta tutulan ücret talep sahibine iade edilir."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 124 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "itirazın" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve iptal talebinin" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Önceki tarihli başvurular

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce ön başvuru olarak alınan taleplerde 30/A maddesinin beşinci fıkrasına göre bildirim yapılır. Eksikliklerin süresi içinde giderilmesi halinde işlemlere devam edilir. Eksikliği tamamlanan ön başvurular, 30/A maddesine göre sonuçlandırılır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Kuruma yapılan iptal talepleri yönünden 30/B maddesi hükümleri uygulanmaz."

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.