Ferdi Tayfur'un damadına 'dolandırıcılık' suçlaması!

2 Ocak 2025'te Antalya'da hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, magazin gündeminden düşmüyor. Babasıyla ilgili konular ve miras kavgasıyla manşetlere çıkan isim, bu kez farklı bir konuyla gündemde.

Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammed Aydın'ın kendisine dolandırdığını iddia eden tekstil işi yapan İrem C. soluğu savcılıkta aldı.

ORTAKLIK TEKLİF ETTİ, ANLAŞTI

Sabah'ın haberine göre;

Ferdi Tayfur'un damadı Muhammed Aydın, eşi Tuğçe Tayfur'un tekstil markası için geçen yıl İrem C. ile iş görüşmesi yaptı. Aydın, İrem C. ile iş yerine sermaye ortaklığı karşılığında, eşinin işletmesinin yöneticiliğini yaparak kendi tekstil ürünlerini de burada satabileceğini söyleyip anlaştı.

Genç kadın, bir süre çalıştıktan sonra ödemelerin yapılmadığını belirtip şikayetçi oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İrem C., Tuğçe Tayfur'un bünyesindeki tüm şubelerle ilgilendiğini, açılış ve düzenlemeleri yaptığını ve kendi ürünlerini de burada satışa sunduğunu ifade etti.

Çalışmaları karşılığında kendisine ödeme yapılmadığını, tedarik ettiği ürünlerin parasını da alamadığı gibi bu durumu ilettiği Aydın'ın hakaret ve tehditlerine maruz kaldığını söyledi.

Savcılık, konuyla ilgili soruşturma başlattı.