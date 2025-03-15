Bakan Kacır'dan Alkol Kilidi Açıklaması

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle taksi, kamyonet, panelvan ve minibüs gibi ticari araçlarda alkol kilidi zorunlu hale getirildi. Alkol kilidi, sürücünün nefes kontrolüyle alkol oranını ölçerek belirlenen sınırın aşılması halinde aracı kilitleyecek. Buna ek olarak, akıllı hız destek sistemi, sürücü dikkat uyarı sistemi ve olay veri kaydedicisi de araçlarda zorunlu olacak. Orta ve ağır ticari araçlar için olay veri kaydedicisi zorunluluğu ise 2029'da yürürlüğe girecek. Bakan Kacır alkol kilidi uygulaması hakkında detayları açıkladı. İşte ayrıntılar...

Ticari Araçlarda Yeni Güvenlik Önlemleri Yürürlüğe Girdi

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, taksi, kamyonet, panelvan ve minibüs gibi ticari araçlara alkol kilidi zorunluluğu getirildi. Yeni düzenleme, satış sonrası alkol kilidi takılabilmesi için araçlarda standart bir arayüz oluşturulmasını da içeriyor.

Alkol Kilidi Nedir ve Nasıl Çalışır?

Alkol kilidi, sürücünün nefes kontrolüyle alkol oranını ölçerek belirlenen sınırın aşılması durumunda aracın çalışmasını engelleyecek. Böylece alkollü sürücülerin direksiyon başına geçmesi önlenerek trafik kazalarının azaltılması hedefleniyor.

Bakan Kacır'ın Açıklamaları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ulaşım güvenliğinde uluslararası uygulamaları esas alan düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz." dedi. Bakan Kacır, düzenlemenin Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde hazırlandığını ve otomotiv sektörünün rekabetçiliğini korurken vatandaşların güvenliğini en üst seviyede gözettiğini belirtti.

Yeni Düzenlemeyle Gelen Diğer Güvenlik Önlemleri

Akıllı hız destek sistemi: Sürücülere yol ortamına uygun hızı korumasına yönelik bildirimler sağlar. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçları ile Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında zorunludur.

Sürücülere yol ortamına uygun hızı korumasına yönelik bildirimler sağlar. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçları ile Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında zorunludur. Sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi: Sürücülerin uyanıklığını değerlendirir ve uyarılarda bulunur. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçları ile Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında zorunludur.

Sürücülerin uyanıklığını değerlendirir ve uyarılarda bulunur. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçları ile Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında zorunludur. Gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemi: Sürücünün dikkatini değerlendiren uyarılarda bulunur. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçları ile Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında zorunludur.

Sürücünün dikkatini değerlendiren uyarılarda bulunur. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçları ile Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında zorunludur. Olay veri kaydedicisi: Aracın kritik sistemlerinin kaza hemen öncesi ve sonrası bilgilerini içerir. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçlarında zorunludur. Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında ise 7 Ocak 2029 zorunlu olacak.

Aracın kritik sistemlerinin kaza hemen öncesi ve sonrası bilgilerini içerir. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçlarında zorunludur. Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında ise 7 Ocak 2029 zorunlu olacak. Alkol kilidi kurulum ön hazırlığı: Araçlara satış sonrası alkol kilitleme cihazlarının takılabilmesini mümkün kılan standart bir ara yüz oluşturulmasını içerir. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçları ile Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında bu ara yüzün oluşturulması zorunludur.



