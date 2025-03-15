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Hakan Fidan'dan Suriye İçin Tarihi Fırsat Çağrısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de yeni dönemin fırsat sunduğunu ve PKK'nın kendini feshetmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mart 2025 09:01, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 08:56
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Hakan Fidan'dan Suriye İçin Tarihi Fırsat Çağrısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'de yeni dönemin tarihi bir fırsat sunduğunu belirten Fidan, "Bölgede terör faaliyetlerine bulaşan bütün silahlı unsurların denklem dışına çıkması, nüfusların normal bir hayata dönmesi elzem" dedi. İmralı'dan gelen çağrının dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Fidan, "PKK kendini feshetmeli, bu tarihi bir fırsat" dedi. Avrupa'da değişen güvenlik dengelerine de değinen Fidan, "Avrupa, Amerika'nın olmadığı yeni bir güvenlik mimarisi geliştiriyor ve burada Türkiye'nin rolü de değişiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Canlı Yayında Önemli Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TV100 canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtladı. Fidan, Suriye'deki gelişmelerden Ukrayna savaşına, PKK'nın silah bırakma çağrısından Avrupa'da değişen güvenlik dinamiklerine kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi.

Suriye'de Terör Unsurlarının Denklem Dışına Çıkması Şart

Fidan, Suriye'de 8 Aralık itibarıyla yeni bir dönemin başladığını belirterek, "Bu dönem, Suriye halkı için tarihi bir fırsat sunduğu gibi aynı zamanda birçok problemin de başlangıcı oldu. Bölgede terör faaliyetlerine bulaşan bütün silahlı unsurların denklem dışına çıkması, nüfusların normal bir hayata dönmesi elzem" dedi.Türkiye'nin başından beri Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin silahlı varlığının sona ermesi gerektiğini vurguladığını belirten Fidan, "Biz hiçbir zaman orada bir otonomi veya özerklik arayışına ilişkin bir taviz olduğunu düşünmüyoruz. Yeni yönetime telkinimiz, Suriye Kürtlerinin haklarının verilmesi ve zulmün sona erdirilmesi yönünde" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Söylediklerini Artık ABD de Dile Getiriyor

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bölgedeki dengeleri değiştirdiğini belirten Fidan, "Savaşın başlaması tarafları böldü, bitmesi de bölüyor. Başından beri Türkiye'nin dillendirdiği cümleleri bugün ABD de kullanıyor" dedi. Türkiye'nin barışın sağlanması için başından beri diplomatik girişimlerde bulunduğunu hatırlatan Fidan, "Şu an savaşın tarafları, çözüm konusunda bölünmüş durumda. Ancak barışın sağlanması, bölgesel istikrar açısından kritik" diye konuştu.

PKK Kendini Feshetmeli, Bu Tarihi Bir Fırsat

Fidan, İmralı'dan gelen PKK'nın silah bırakma çağrısını da değerlendirdi. "Yapılan çağrıya kulak verilmeli, bu tarihi bir fırsat olarak görülmeli" diyen Fidan, örgütün bu zemini kullanarak kendini feshetme sürecini başlatması gerektiğini ifade etti.DEM Parti'nin uzun yıllardır terör örgütünün vesayeti altında olduğunu vurgulayan Fidan, "Örgütün vesayeti altında siyaset yapmaya çalışan bir unsur var. Burada hiçbir zaman için gerçek bir siyasi dilin ortaya konulduğunu söylemek mümkün değil. Eğer bu fırsat değerlendirilirse, Türkiye ve bölge için yeni bir açılım olur" dedi.

Avrupa, ABD Olmadan Yeni Güvenlik Mimarisi Kurguluyor

Avrupa'daki güvenlik dengelerinin değiştiğine işaret eden Fidan, "Avrupa, Amerika'nın olmadığı yeni bir güvenlik mimarisi geliştiriyor. Bu süreçte, Avrupa'daki bazı güçlerin, Türkiye de dahil, rollerinin parametreleri değişiyor" dedi.Türkiye'nin Avrupa'daki güçlü ordulardan birine sahip olduğunu vurgulayan Fidan, "Avrupa'da Türk ordusu kadar güçlü, araçları muharebe sahasında test edilmiş çok az ordu var" ifadesini kullandı.Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle ticaret hacminin 200 milyar doların üzerinde olduğunu hatırlatan Fidan, "AB üyeliği bizim için hala stratejik bir öncelik ancak AB'nin konuyu aynı şekilde ele almadığını görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Fidan, Türkiye'nin çıkarlarını gözeten ve bölgesel istikrarı önceleyen bir dış politika yürütmeye devam edeceğini belirterek, Türkiye'nin her türlü senaryoya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

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