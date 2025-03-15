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Kuyumcuların kesme altın satışı yasaklandı! Karar Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde artan "kesme altın" satışlarına yönelik suistimalleri önlemek için harekete geçti. Resmi Gazete kararına göre kuyumculukla iştigal eden işletmeler, kesme altın olarak bilinen çekili kıymetli maden satışı yapamayacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mart 2025 10:43, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 10:38
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Kuyumcuların kesme altın satışı yasaklandı! Karar Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye Bakanlığı, finansal sektörün güvenilirliği ve Türkiye'de Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyum süreci kapsamında kayıt dışı ekonomik faaliyetlerle mücadelenin daha etkin yürütülmesi için çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda kıymetli maden sektörüne yönelik de adım atıldı.

SATIŞ PATLAMASI YAŞANMIŞTI

Basılı kıymetli madenlere ilişkin yapılan düzenlemeler sonrasında, altının ince şerit haline getirilmesi ve çeşitli şekillerde kesilmesi veya işlenmesiyle oluşturulan "

çekili altın"

 ya da "

kesme altın"

 şeklinde tabir edilen ürünlerin satışında artış yaşandığı görüldü.

Bu şekilde çok küçük miktarlarda altın satılması ve bunların herhangi bir standardının bulunmaması nedeniyle yatırım amacıyla alım gerçekleştiren tüketicilere satışın suiistimale açık olduğu değerlendirildi.

Herhangi bir standardı bulunmayan söz konusu ürünün tanımının yapılması ve yurt içinde alım satımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik mevzuat çalışmaları tamamlandı.

KUYUMCULAR KESME ALTIN SATAMAYACAK

Dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı kararda değişiklik yapıldı. Buna göre kuyumcular bundan sonra çekili yani kesme altın satışı yapamayacak.

Öte yandan yurt dışına çıkarken yanında 25 bin liradan fazla bulundurulmaması kuralı 185 bin liraya yükseltildi.

BAKAN ŞİMŞEK "ADIM ATILACAK" DEMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Bakanlığı tarafından kıymetli maden piyasasında kayıt dışılığın önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ve çalışmalar tamamlandıkça ilave adımların atılacağını söyledi.

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