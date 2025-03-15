Bakan Güler'den Öcalan ve İmralı Süreci Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İmralı süreci ve terörist elebaşı Öcalan'ın örgüte yaptığı silah bırakma çağrısına ilişkin önemli mesajlar verdi. Güler, "Ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemelidir. Zira böyle bir şey asla ve asla söz konusu değildir" dedi.

Çanakkale Zaferi Anma Töreni

MSB'de "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" için tören düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Güler de burada önemli mesajlar verdi.

Koşulsuz Olarak Silahları Teslim Etmeliler

Güler, "Terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları, nerede olduklarından bağımsız olarak bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidir. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin bir karşılığı yoktur ve olmayacaktır" dedi.

Metinde Yer Almayan Hususlar Gündeme Getirilmemeli

Ateşkesin mümkün olmadığını dile getiren Bakan, şöyle devam etti: "Ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemelidir. Zira böyle bir şey asla ve asla söz konusu değildir. Nihai hedefimiz; 85 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır."