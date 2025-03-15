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Sıfır Atık Yarışması Başvuruları Başladı

Öğrenciler ve okullar için çevre bilincini artıran yarışma başvuruları başladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mart 2025 12:13, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 12:15
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Sıfır Atık Yarışması Başvuruları Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerde geri dönüşümü teşvik etmek, çevre bilincini artırmak ve yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla okul öncesinden liseye kadar tüm okul kademelerinde düzenlenecek "Sıfır Atık Yarışması" için başvuruların başladığını duyurdu.

Yarışma Kategorileri ve Başvuru Koşulları

Öğrenciler, "Çizgi Roman" ve "Atıktan Sanata İleri Dönüşüm" kategorilerinde, okullar ise bu yıl eklenen "Yaşayan Okul Bahçeleri" kategorisinde başvuruda bulunabilecekler.

Öğrenci ve Okulların Başvuru Yapabileceği Kategoriler

  • Çizgi Roman Yarışması: Ortaokul ve lise öğrencileri, sıfır atık temasını işleyen özgün çizgi romanlarıyla katılabilir.
  • Atıktan Sanata İleri Dönüşüm Yarışması: Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri; atık malzemelerle tasarladıkları sanatsal çalışmalarla katılabilir.
  • Yaşayan Okul Bahçeleri Yarışması: Tüm seviyelerdeki okullar, dikey bahçeler, yeşil duvarlar, kompost alanları, organik tarım bahçeleri, güneş panelleri, yenilenebilir enerji köşeleri, geri ve ileri dönüşüm, permakültür bahçeleri, yeşil çatılar gibi doğa dostu çalışmalarıyla katılabilir.

Ödüller ve Sürprizler

Yarışma kategorilerinde dereceye giren ilk üç öğrenciye yaş gruplarına göre akıllı saat, tablet, dizüstü bilgisayar, elektrikli bisiklet gibi ödüller verilecek. Ayrıca okullara çevre beratı ile sürpriz hediyeler sunulacak.

Başvuru Süreci ve Tarihler

Yarışma başvurusu 11 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek. Eserler belirtilen tarihe kadar okul müdürlüklerine teslim edilecek. Değerlendirme aşamaları okul, ilçe, il ve bakanlık seviyelerinde yapılacak. Ödül töreni ise Haziran 2025'te Çevre Haftası'nda gerçekleştirilecek.Yarışmaya katılım şartları ve başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgiye https://meb.ai/QDLo3T adresinden ulaşabilirsiniz.

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