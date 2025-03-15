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Ticaret Bakanlığı'ndan Yeni Etiket Düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı, hayvansal parça içeren ürünler için yeni etiket düzenlemesi yapıyor. Tüketiciler hangi hayvandan üretildiğini bilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2025 12:25, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 12:26
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Ticaret Bakanlığı'ndan Yeni Etiket Düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı, dana, koyun ve domuz derisi gibi hayvansal parça içeren eşyaların etiketine ve ambalajına yönelik yeni bir düzenlemeye imza attı. Alışverişte yeni bir dönem başlatacak düzenlemeye göre artık tüketiciler satın alacağı eşya ve kıyafetin hangi hayvandan üretildiği konusunda detaylı bilgiye sahip olacak.

Hayvansal Menşeli Parçalar İçin Yeni Düzenleme

Ticaret Bakanlığı, hayvansal menşeli parçalar içeren ürünlerin hangi hayvandan elde edildiği konusunda tüketicilerin tam ve doğru bilgilendirilmesi amacıyla yeni bir düzenlemeye imza attı.

Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi

Tüketicilere belirtilen ürünlerin içeriği hakkında daha fazla bilgi sunulmasını amaçlayan "Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı" hazırlandı. Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan yeni düzenlemeyle dana, koyun ya da domuz derisi gibi hayvansal parça içeren eşyanın etiketinde ve ambalajında, hangi hayvandan elde edildiğine ilişkin bilgilendirme bulunacak.

Ürün Kapsamı ve Yanıltıcı Tanıtımın Önlenmesi

Düzenleme kapsamında tekstil, eldiven, ayakkabı, çanta, cüzdan, kemer, saat, takı, kırtasiye, mobilya, halı ve oyuncak gibi ürünler yer alacak. Yeni düzenlemenin bir diğer amacı da, hayvansal olmayan parçaların suni, vegan ve sentetik deri gibi ifadelerle tüketiciyi yanıltıcı şekilde tanıtılmasının önüne geçmek.

Etiket ve Ambalaj Detayları

Hazırlanan taslağa göre, hayvansal parça içeren tüketici ürünlerinin etiketinde, ambalajında, üzerinde veya ürüne eşlik eden bir belgede, bu parçanın hangi hayvandan elde edildiğine dair bilgilendirmenin yer alması zorunlu olacak. Bu bilgilendirme, Türkçe ve en az 12 punto büyüklüğünde yapılacak.

Uzaktan Satışlarda Bilgilendirme

Uzaktan iletişim araçlarıyla yapılan satışlarda da bilgilendirme, ürünün özelliklerinin belirtildiği alanda tüketiciye sunulacak. Böylece örneğin, dana, domuz ya da koyun derisinden üretilen eşyalar hakkında tüketici bilgi sahibi olacak. Bilgilendirme, satın alma işleminden önce kolayca görülebilecek ve tüketicileri yanıltmayacak şekilde gerçekleştirilecek.

Geçiş Dönemi İçin Firmalara Süre Tanınacak

Belirtilen ürünlere yönelik bilgilendirme zorunluluğunun getirilmesiyle şeffaflığın artması ve firmaların içerik konusunda daha sorumlu hale gelmesi bekleniyor. Değişikliğin, üreticiler açısından da uzun vadede etik ve sürdürülebilir üretim anlayışını güçlendirmesi öngörülüyor. Kısa süre içinde Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen tebliğ taslağıyla firmalara, getirilen düzenlemelere uyum sağlamaları için geçiş süreci tanınacak.

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