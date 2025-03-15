İzmir'de DEAŞ Operasyonunda 4 Kişi Yakalandı

İzmir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13 Mart'ta gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri ifadesinin ardından serbest bırakıldı, hakimliğe çıkarılan 3 zanlıdan biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olayın Detayları

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında banka hesap hareketlerinde "infak" şeklinde açıklamalarla şüpheli para gönderimi tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İzmir, Antalya, Sivas ve Şırnak'taki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalanmıştı.