Mutfak sektörü ihracatta yılın ikinci yarısına odaklandı

Türkiye'nin en önemli ihracat sektörlerinden biri olan mutfak sektörü, 2025 yılına ihracatta düşüşle başladı. Geçtiğimiz yılı 5,67 milyar dolar ihracat ve 3,04 milyar dolar ithalatla tamamlayan sektör, dış ticarette 2,63 milyar dolarlık fazla vermişti. Ancak 2025'in ilk iki ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 azalarak 829,4 milyon dolara geriledi.

Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, sektörün dünya çapında daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Topuz, yılın ikinci yarısından umutlu olduklarını ve Avrupa başta olmak üzere ana ihracat pazarlarında toparlanma sinyalleri aldıklarını ifade etti. Ayrıca, ABD, Latin Amerika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi yeni pazarlarda da büyümenin sürdüğünü vurguladı.

ABD pazarında güçlenme hedefi

Türkiye mutfak sektörü, ABD pazarına özel önem veriyor. Geçtiğimiz ay Atlanta'da düzenlenen NAFEM Show'da milli katılım gerçekleştiren Türk firmaları, ABD pazarında güçlü bir çıkış yakalamayı hedefliyor. ABD'nin yıllık 64 milyar dolarlık endüstriyel mutfak ekipmanı ithalatı yaptığına dikkat çeken Bekir Topuz, Türkiye'nin bu pazardaki payının henüz düşük olduğunu ancak hızla büyüdüğünü söyledi.

2024 yılında ABD'ye ihracat yüzde 27,8 artarak 285 milyon dolara ulaştı. TUSİD'in hedefi, önümüzdeki 10 yıl içinde ABD'nin toplam ithalatında yüzde 10'luk bir paya sahip olmak. Amerikan pazarında, Türk mutfak ekipmanlarının düşük fiyat-yüksek kalite avantajıyla öne çıkacağını belirten Topuz, "İtalya'ya pizza fırını, ABD'ye döner makinası ve pişirici ihraç ediyoruz. Özellikle bulaşık makineleri segmentinde ABD pazarına güçlü bir giriş yapacağız." dedi.

Sektörün en büyük engeli: Paslanmaz çelik vergisi

Sektör, ihracatta daha büyük sıçrama yapmayı hedeflese de bazı engellerle karşı karşıya. Bunların başında paslanmaz çeliğe uygulanan yüzde 12'lik ek vergi geliyor. Topuz, paslanmaz çeliğin sektörde ana ham madde olduğunu ve bu ek verginin rekabet gücünü olumsuz etkilediğini söyledi.

Türkiye'nin rakiplerine kıyasla paslanmaz çeliği daha pahalıya aldığını belirten Topuz, bu durumun fiyatları artırarak uluslararası rekabeti zorlaştırdığını vurguladı. TUSİD'in bu konuda yetkililerle temas halinde olduğunu ve ek verginin kaldırılması yönünde girişimlerde bulunduğunu belirtti. Eğer bu engel ortadan kalkarsa, sektörün ihracatta büyük bir sıçrama yapabileceği öngörülüyor.

Türkiye mutfak sektörü, Avrupa ve ABD pazarlarında büyüme hedefleri doğrultusunda yılın ikinci yarısına odaklanırken, hükümetten sektörü destekleyici adımlar bekliyor.