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Okula gitmeyen öğrenci velisine para cezası kararı

Şanlıurfa Valiliği tarafından alınan karara göre; okula devam etmeyen öğrencilerin velilerine her devamsızlık günü için 257 TL idari para cezası uygulanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2025 19:46, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 19:47
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Okula gitmeyen öğrenci velisine para cezası kararı

Şanlıurfa'da tarım sezonunun başlaması ve çocukların bu nedenle eğitimden kopması üzerine harekete geçen Şanlıurfa Valiliği, eğitim-öğretimin sürekliliğini sağlamak ve her bireyin eğitim hakkını güvence altına almak için önemli bir karar aldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, okula devam etmeyen öğrencilerin velilerine her devamsızlık günü için 257 TL idari para cezası uygulanacağı, bu cezaya rağmen çocuğunu okula göndermeyen ailelere ise 11 bin 977 TL'ye kadar ek ceza kesileceği belirtildi.

Devamsız öğrenciler takip edilecek

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak imzasıyla kaymakamlıklara gönderilen talimata göre, okul idareleri devamsız öğrencileri takip edecek. Devamsızlığın 5'inci gününde velilere kısa mesaj gönderilecek, 10'uncu gününde resmi bir mektup yollanacak. Tüm uyarılara rağmen çocuğunu okula göndermeyen velilere idari yaptırım uygulanacak.

'Takiplerimizi sıkılaştırıyoruz'

Vali Şıldak, kentte öğrencilerin eğitimden kopmaması için büyük çaba harcadıklarını belirterek, "Şanlıurfa'da özellikle lise seviyesinde devamsızlık oranları yüksek. Kız çocuklarımızın eğitime devamını sağlamak için takiplerimizi sıkılaştırıyoruz. Amacımız ceza vermek değil, çocuklarımızın eğitim hakkını güvence altına almak. Velilerimizi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

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