O İlde Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı
Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası Adana'da etkili oldu. Termometreler 40 dereceyi gösterdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2025 15:45, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 15:48
Adana Yanıyor: Termometreler 40 Dereceyi Gördü
Adana'da araç içi termometreler, 40 dereceyi gösterdi. Sıcak havanın etkisini gösterdiği kentte gençler sulama kanalında serinledi.Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası, Adana'da yaz mevsimini hissettiriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 31,7 derece ölçüldü.Park ve bahçelerdeki gölge altındaki termometreler 28, araç içi termometreler ise 40 dereceyi gösterdi.
Son 11 Yılda 260 Can Kaybı
Sıcakların artmasıyla birlikte son 11 yılda 260'dan fazla kişinin boğularak öldüğü, her yıl yaklaşık 30 kişinin öldüğü kanala gençler, serinlemek için girdi.