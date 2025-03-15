İzmir'de mart ayı sıcaklığı rekor kırdı!

İzmir'de, meteorolojik ölçümlerin yapıldığı 1938'den bu yana en sıcak mart günü yaşandı.

İzmir'de 31,1 dereceyle, meteorolojik ölçümlerin yapıldığı 1938'den bu yana marttaki en sıcak gün yaşandı.

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