İzmir'de mart ayı sıcaklığı rekor kırdı!
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'de bugün ölçülen 31,1 dereceyle kayıtların tutulduğu 1938'den beri en yüksek sıcaklığın yaşandığını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mart 2025 20:20, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 20:21
İzmir'de 31,1 dereceyle, meteorolojik ölçümlerin yapıldığı 1938'den bu yana marttaki en sıcak gün yaşandı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, İzmir kent merkezinde sıcaklık 31,1 dereceye ulaşarak, 27 Mart 2001'deki 30,5 derecelik rekoru geride bıraktı.
İzmir'de, meteorolojik ölçümlerin yapıldığı 1938'den bu yana en sıcak mart günü yaşandı.
Yarın da etkisini sürdürecek sıcak havanın, 18 Mart Salı günü 17 dereceye düşmesi bekleniyor.