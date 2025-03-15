Bakan Kurum'dan 453 Bin Yeni Konut Müjdesi
Bakan Kurum'dan 453 Bin Yeni Konut Müjdesi
2025 YKS Adaylarına Özel Dev Genel Tekrar!
2025 YKS Adaylarına Özel Dev Genel Tekrar!
Sponsorlu İçerik
Sağlık Bakanlığı'ndan sonra bir devlet kurumu daha personel alacak!
Sağlık Bakanlığı'ndan sonra bir devlet kurumu daha personel alacak!
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı Çocukların Yüzyılı Olacak
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı Çocukların Yüzyılı Olacak
Okula gitmeyen öğrenci velisine para cezası kararı
Okula gitmeyen öğrenci velisine para cezası kararı
Bayraktar KIZILELMA'dan Başarılı Test Uçuşu
Bayraktar KIZILELMA'dan Başarılı Test Uçuşu
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
O İlde Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı
O İlde Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı
Proje Okullarında Atama Süreci Nasıl İşleyecek?
Proje Okullarında Atama Süreci Nasıl İşleyecek?
MEB, Mesleki Eğitimin Yeni Vizyonunu Tanıtıyor
MEB, Mesleki Eğitimin Yeni Vizyonunu Tanıtıyor
2025'te Otomotiv Üretimi ve İhracatında Azalma
2025'te Otomotiv Üretimi ve İhracatında Azalma
Kadastro Davalarında Tarihi Karar: 55 Yıllık Dava Sonuçlandı
Kadastro Davalarında Tarihi Karar: 55 Yıllık Dava Sonuçlandı
800 Bin Araç Ücret Ödemeden Otoyollardan Geçti
800 Bin Araç Ücret Ödemeden Otoyollardan Geçti
Sıfır Atık Yarışması Başvuruları Başladı
Sıfır Atık Yarışması Başvuruları Başladı
Türkiye, Avrupa'nın Yükselen Gaz Üreticisi Oluyor
Türkiye, Avrupa'nın Yükselen Gaz Üreticisi Oluyor
Mandalinayı beğenmedi diye emekli öğretmeni depoya kilitledi
Mandalinayı beğenmedi diye emekli öğretmeni depoya kilitledi
KDV iade talebinde asgari tutar artırıldı
KDV iade talebinde asgari tutar artırıldı
Kredi Maliyetleri Düşüyor: İşte Güncel Tablolar
Kredi Maliyetleri Düşüyor: İşte Güncel Tablolar
Hakan Fidan'dan Suriye İçin Tarihi Fırsat Çağrısı
Hakan Fidan'dan Suriye İçin Tarihi Fırsat Çağrısı
Motokuryelere Mesleki Belge Zorunluluğu Geliyor
Motokuryelere Mesleki Belge Zorunluluğu Geliyor
Bakan Kacır'dan Alkol Kilidi Açıklaması
Bakan Kacır'dan Alkol Kilidi Açıklaması
İstanbul ve Ankara'da Sert Soğuklar Geliyor
İstanbul ve Ankara'da Sert Soğuklar Geliyor
Naci Görür Konya depreminin ardından uyardı!
Naci Görür Konya depreminin ardından uyardı!
Bakan Tunç'tan Tahliye Taahhütnamesi Uyarısı
Bakan Tunç'tan Tahliye Taahhütnamesi Uyarısı
Küresel ticaret 33 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaştı
Küresel ticaret 33 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaştı
Geçen yılın en çok şikayet edilen ürünleri açıklandı
Geçen yılın en çok şikayet edilen ürünleri açıklandı
Valilik uyardı: Başkente çarşamba günü kar geliyor
Valilik uyardı: Başkente çarşamba günü kar geliyor
Belediyelerden DHKP/C'ye finans: Tutuklu sayısı 17 oldu
Belediyelerden DHKP/C'ye finans: Tutuklu sayısı 17 oldu
Sağlıkta Büyük Gelişim: 2002'den 2023'e Sağlık İstatistikleri
Sağlıkta Büyük Gelişim: 2002'den 2023'e Sağlık İstatistikleri
Maliye kira geliri beyanında 450 bin evin kapısını çaldı
Maliye kira geliri beyanında 450 bin evin kapısını çaldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Sağlık Bakanlığı'ndan sonra bir devlet kurumu daha personel alacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devlete 37 bin sağlık personelinin alınacağını açıklamasının ardından bugün bir istihdam haberi daha geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) işçi alınacağını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2025 22:45, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 22:46
Yazdır
Sağlık Bakanlığı'ndan sonra bir devlet kurumu daha personel alacak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugün Zonguldak Polisevi'nde düzenlenen iftar programına katılarak konuşma yaptı.

Bayraktar, Türkiye Yüzyılı'nda enerjide bağımsız olmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Bunun en önemli adımlarını Zonguldak'ta atıyoruz" dedi. Bayraktar, Türkiye'nin yerli kömürünü ne kadar üretip kullanırsa o kadar dışa bağımlılığını azaltacağını belirterek sözü Türkiye Taşkömürü Kurumu'na getirdi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu personel alacak

Bakan Bayraktar, TTK'nın kendilerinin her zaman göz bebeği kurumu olduğunu, 2023 yılında 2 bin personel alımı yapmıştıklarını belirterek "Yeni bir istihdam programı üzerinde çalışıyoruz. İnşallah Zonguldak'ımıza, TTK'ye yeni bir istihdam programını Sayın Cumhurbaşkanı'mız açıklayacaktır. Şimdiden buradan hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün 37 bin hekim dışı yeni personel alınarak sağlık teşkilatının güçlendirileceğini söylemişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber