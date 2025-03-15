Sağlık Bakanlığı'ndan sonra bir devlet kurumu daha personel alacak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugün Zonguldak Polisevi'nde düzenlenen iftar programına katılarak konuşma yaptı.

Bayraktar, Türkiye Yüzyılı'nda enerjide bağımsız olmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Bunun en önemli adımlarını Zonguldak'ta atıyoruz" dedi. Bayraktar, Türkiye'nin yerli kömürünü ne kadar üretip kullanırsa o kadar dışa bağımlılığını azaltacağını belirterek sözü Türkiye Taşkömürü Kurumu'na getirdi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu personel alacak

Bakan Bayraktar, TTK'nın kendilerinin her zaman göz bebeği kurumu olduğunu, 2023 yılında 2 bin personel alımı yapmıştıklarını belirterek "Yeni bir istihdam programı üzerinde çalışıyoruz. İnşallah Zonguldak'ımıza, TTK'ye yeni bir istihdam programını Sayın Cumhurbaşkanı'mız açıklayacaktır. Şimdiden buradan hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün 37 bin hekim dışı yeni personel alınarak sağlık teşkilatının güçlendirileceğini söylemişti.