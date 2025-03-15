Trump'tan Husilere Karşı 'Vur' Emri

Bakan Kurum'dan 453 Bin Yeni Konut Müjdesi
Bakan Kurum'dan 453 Bin Yeni Konut Müjdesi
2025 YKS Adaylarına Özel Dev Genel Tekrar!
2025 YKS Adaylarına Özel Dev Genel Tekrar!
Sponsorlu İçerik
Sağlık Bakanlığı'ndan sonra bir devlet kurumu daha personel alacak!
Sağlık Bakanlığı'ndan sonra bir devlet kurumu daha personel alacak!
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı Çocukların Yüzyılı Olacak
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı Çocukların Yüzyılı Olacak
Okula gitmeyen öğrenci velisine para cezası kararı
Okula gitmeyen öğrenci velisine para cezası kararı
Bayraktar KIZILELMA'dan Başarılı Test Uçuşu
Bayraktar KIZILELMA'dan Başarılı Test Uçuşu
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
O İlde Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı
O İlde Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı
Proje Okullarında Atama Süreci Nasıl İşleyecek?
Proje Okullarında Atama Süreci Nasıl İşleyecek?
MEB, Mesleki Eğitimin Yeni Vizyonunu Tanıtıyor
MEB, Mesleki Eğitimin Yeni Vizyonunu Tanıtıyor
2025'te Otomotiv Üretimi ve İhracatında Azalma
2025'te Otomotiv Üretimi ve İhracatında Azalma
Kadastro Davalarında Tarihi Karar: 55 Yıllık Dava Sonuçlandı
Kadastro Davalarında Tarihi Karar: 55 Yıllık Dava Sonuçlandı
800 Bin Araç Ücret Ödemeden Otoyollardan Geçti
800 Bin Araç Ücret Ödemeden Otoyollardan Geçti
Sıfır Atık Yarışması Başvuruları Başladı
Sıfır Atık Yarışması Başvuruları Başladı
Türkiye, Avrupa'nın Yükselen Gaz Üreticisi Oluyor
Türkiye, Avrupa'nın Yükselen Gaz Üreticisi Oluyor
Mandalinayı beğenmedi diye emekli öğretmeni depoya kilitledi
Mandalinayı beğenmedi diye emekli öğretmeni depoya kilitledi
KDV iade talebinde asgari tutar artırıldı
KDV iade talebinde asgari tutar artırıldı
Kredi Maliyetleri Düşüyor: İşte Güncel Tablolar
Kredi Maliyetleri Düşüyor: İşte Güncel Tablolar
Hakan Fidan'dan Suriye İçin Tarihi Fırsat Çağrısı
Hakan Fidan'dan Suriye İçin Tarihi Fırsat Çağrısı
Motokuryelere Mesleki Belge Zorunluluğu Geliyor
Motokuryelere Mesleki Belge Zorunluluğu Geliyor
Bakan Kacır'dan Alkol Kilidi Açıklaması
Bakan Kacır'dan Alkol Kilidi Açıklaması
İstanbul ve Ankara'da Sert Soğuklar Geliyor
İstanbul ve Ankara'da Sert Soğuklar Geliyor
Naci Görür Konya depreminin ardından uyardı!
Naci Görür Konya depreminin ardından uyardı!
Bakan Tunç'tan Tahliye Taahhütnamesi Uyarısı
Bakan Tunç'tan Tahliye Taahhütnamesi Uyarısı
Küresel ticaret 33 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaştı
Küresel ticaret 33 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaştı
Geçen yılın en çok şikayet edilen ürünleri açıklandı
Geçen yılın en çok şikayet edilen ürünleri açıklandı
Valilik uyardı: Başkente çarşamba günü kar geliyor
Valilik uyardı: Başkente çarşamba günü kar geliyor
Belediyelerden DHKP/C'ye finans: Tutuklu sayısı 17 oldu
Belediyelerden DHKP/C'ye finans: Tutuklu sayısı 17 oldu
Sağlıkta Büyük Gelişim: 2002'den 2023'e Sağlık İstatistikleri
Sağlıkta Büyük Gelişim: 2002'den 2023'e Sağlık İstatistikleri
Maliye kira geliri beyanında 450 bin evin kapısını çaldı
Maliye kira geliri beyanında 450 bin evin kapısını çaldı
Ana sayfaHaberler Dünya

Trump'tan Husilere Karşı 'Vur' Emri

ABD Başkanı Trump, Husilere karşı askeri operasyon başlattığını duyurdu.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 15 Mart 2025 22:50, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 22:52
Yazdır
Trump'tan Husilere Karşı 'Vur' Emri

ABD Başkanı Donald Trump'tan İlk Askeri Harekat Emri

Son dakika gelişmesi... ABD Başkanı Donald Trump, ikinci kez göreve gelmesinin ardından ilk kez ordusuna 'vur' emri verdi. Trump,

'Yemen'deki Husi teröristlerine karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdiğini'

açıkladı.

Trump'ın Sosyal Medya Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, bugün yayınladığı açıklamasında Yemen'de kontrolü ellerinde bulunduran Husilerin vurulması emrini verdiğini duyurdu.Trump, Social Trump isimli sosyal medya platformundan açıklamasını yayınlayan Trump, orduya talimat verdiğini, askeri operasyon başlatıldığını kaydetti.

Trump'ın Suçlamaları ve Tehditleri

Trump,

'Husilerin ABD ve diğer ülkelere ait gemilere, uçaklara ve insansız hava araçlarına karşı acımasız bir korsanlık, şiddet ve terör kampanyası yürüttüğünü'

belirterek Joe Biden'ı 'zayıf kalmakla' suçladı.

Tek Tek Hedef Alınıyor

"Bir Amerikan bayraklı ticari geminin Süveyş Kanalı, Kızıldeniz veya Aden Körfezi'nden güvenli bir şekilde geçmesinin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti" diyen ABD başkanı, Husilerin İran tarafından finanse edildiğini dile getirdi.

ABD'nin Askeri Operasyonu

Trump, amaçlarına ulaşana kadar 'ezici ve ölümcül güç' kullanacaklarını belirtirken ABD ordusunun Husilerin üsleri, liderleri ve füze sistemlerine saldırı düzenlediğini kaydetti.Trump Husilere "Zamanınız doldu ve saldırılarınız bugünden itibaren durmalı! Eğer durmazsa üzerinize daha önce hiç görmediğiniz bir cehennem yağacak" diye seslendi.

İran'a Çağrı

İran yönetimine de çağrıda bulunan Trump, şunları kaydetti:

"Husi teröristlere verilen destek derhal sona erdirilmelidir. ABD halkını ve başkanını tehdit etmeyin, bunu yaparsanız dikkatli olun çünkü Amerika sizi tamamen sorumlu tutacaktır ve bu konuda hiç de nazik olmayacağız."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber