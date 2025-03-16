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Meteoroloji'den Kuvvetli Rüzgar ve Çığ Uyarısı

Türkiye genelinde parçalı bulutlu hava bekleniyor. Meteoroloji çığ ve rüzgar uyarıları yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mart 2025 08:18, Son Güncelleme : 16 Mart 2025 08:18
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Meteoroloji'den Kuvvetli Rüzgar ve Çığ Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya'nın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava Sıcaklığı

Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile zamanla İç Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Uyarılar


Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Rüzgarın güneyli yönlerden Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile zamanla İç Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Çığ Tehlikesi ve Kar Erimeleri ile Buzlanma ve Don Olayı Uyarısı


  • Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı,
  • Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.


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