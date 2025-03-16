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Aziz Sancar'ın izinde! Fen Lisesi öğrencisi Avrupa'da ödül aldı

Türkiye'nin TEKNOFEST kuşağı, Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ın izinden gidiyor. Aydın Fen Lisesi öğrencisi Samet Taşçı, memelilerde cinsiyet belirleyici kromozomun yok olmayacağını kanıtlayan makalesiyle Avrupa'da ödül aldı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 16 Mart 2025 08:38, Son Güncelleme : 16 Mart 2025 08:43
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Aziz Sancar'ın izinde! Fen Lisesi öğrencisi Avrupa'da ödül aldı

Samet Taşçı henüz 17 yaşında bir lise öğrencisi. Aydın Fen Lisesi 11'inci sınıfta okuyor. Nazilli'de doğup büyüdü. Memur bir anne babanın çocuğu. 2021 yılındaki Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) ilk 3 bine giren Samet, henüz çok genç olmasına rağmen bir bilim insanının belki de ancak bir ömrüne sığabilecek keşifler yaptı ve birçok bilimsel projeyi hayata geçirdi. Samet, bilim dünyasının son dönemlerdeki tartışmalarından birine yaptığı araştırmalarla son noktayı koydu.

Y Kromozomu Üzerine Araştırmalar

Bilim dünyası, insanlarda cinsiyeti belirleyen Y kromozomunun çevresel faktörlere bağlı olarak dejenere olmaya başladığını ortaya çıkaran araştırmalar yaptı. Bu sonuç beraberinde,

"Milyon yıl sonra insanlığın sonu gelir mi?"

sorusunu gündeme taşıdı. Çünkü Y kromozomu erkek cinsiyetini belirliyor. Bu kromozomun yok olması demek, öncelikle canlılarda erkek cinsiyetinin yok olması, üreme olamayacağı için de insanlığın yok olacağı anlamına geliyor. Bu tartışmalar üzerinde yoğunlaşan Samet, yapay zeka yardımıyla da araştırmalar yapıp bir makale yazdı.

Avrupa DNA Günü Başarısı

Makalesinde bu endişenin yersiz olduğunu kanıtladı. Samet'in bu makalesi Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı "Avrupa İnsan Genetiği Bilim İnsanları Topluluğu" bünyesinde 16'ncısı düzenlenen Avrupa DNA Günü Kompozisyon ve Video Yarışması'nda 3'üncü oldu. Makale aynı zamanda Avrupa İnsan Genetiği Topluluğu'nun her yıl düzenlediği ve dünyaca ünlü tıp otoritelerinin bir araya geldiği Viyana Tıp Akademisi'nde okundu.

Tarım Zararlısı Türü Yok Etmeyi Başardı

Biyoloji tutkunu olan Samet, bir bitkiden keşfettiği molekülle ciddi bir tarım zararlısı olan kokarca böceğini yok etti. Bu çalışma, bu böceklerin direncini kırarak onların üremesini engelliyor.

NASA'yla Çalışıyor

Samet'in en büyük hedeflerinden biri Alzheimer ve Parkinson hastalıklarına çare bulmak. Geliştirdiği modelleme ile zebra balıklarının beyin nöronlarındaki kaybı önleyen Samet'in çalışması nörodejenerasyon hastalıklarına çare olabilecek kadar değer taşıyor. Öyle ki Samet bugün Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin akademisyenleriyle ve NASA'nın Florida'daki laboratuvarıyla bu konuda ortak çalışmalar yapıyor.

Hedefi Alzheimer'ı Durdurmak

Teknofest yarışmalarında derecelere giren, TÜBİTAK projeleri üreten Samet gelecek hedeflerini de SABAH'tan Ceyda Karaaslan'a anlattı. En büyük hedefinin Alzheimer'ı durdurmak olduğunu söyleyen Samet,

"DNA hasarlarını durduran çalışmalar yapmak istiyorum. Üniversite mezuniyetinden sonra bir laboratuvar açmak istiyorum. Biyoloji öğretmenim Hülya Ongun ikinci annem gibi. Annem meslek lisesinde bilgisayar öğretmeni. Çocuk yaşlarımda beni olabildiğince bilgisayar ve teknolojinden uzak tuttu. Ben doğada vakit geçirdim. 10 yaşındayken karıncaların uçuş zamanlarını gözlemlerdim. Doğada olmak çok önemli"

dedi.

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