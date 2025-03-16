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TZOB Başkanı Bayraktar'dan Destek Ödemesi Çağrısı

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçilere yapılan destek ödemelerinin zamanında ve toplu yapılmasının önemini vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2025 09:50, Son Güncelleme : 16 Mart 2025 09:53
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TZOB Başkanı Bayraktar'dan Destek Ödemesi Çağrısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve gıda tedarik zincirinin sekteye uğramaması için çiftçilerin prim destek ödemelerinin zamanında ve toplu ödenmesi gerektiğini bildirdi. Bayraktar, yaptığı açıklamada, çiftçilerin prim destek ödemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çiftçilerin geçen yıla ait prim destek ödemelerinin bazı illerde yapıldığına, bazı illerde ise henüz gerçekleşmediğine işaret eden Bayraktar, destek ödemelerinin bir an önce tamamlanmasının önemine dikkati çekti. Bayraktar, henüz başlanmayan gübre ve mazot desteğinin de kısa sürede ödenmesi gerektiğini belirterek,

"Türkiye'nin tarımda güçlü bir geleceğe sahip olabilmesi, üreticilerimizin desteklenmesiyle mümkündür. Çiftçilerimiz, desteklendiği sürece üretimi sürdürecek, bu sayede sofralarımız bereketlenmeye devam edecektir."

ifadesini kullandı. Tarımın stratejik bir sektör olduğuna dikkati çeken Bayraktar, sektöre verilen desteklerin hayati önem taşıdığını vurguladı. Bayraktar, çiftçilerin, iklim değişikliği, doğal afetler, artan girdi maliyetleri ve piyasa dalgalanmalarına rağmen üretmeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

Üreticilerin Mücadelesi Destekle Sürdürülebilir

Üreticilerimizin bu mücadelesi, ancak yeterli destek mekanizmalarıyla sürdürülebilir. Tarım sektörüne verilen destekler, yalnızca üreticilerimizin refahını değil, aynı zamanda tüketicilerimizin sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaya erişimini de güvence altına alıyor. Mevcut destekleme sisteminde ödemelerin yıl içine yayılarak parça parça ve farklı tarihlerde yapılması, çiftçilerimizin ekonomik gücünü olumsuz etkiliyor. Gübre, mazot ve prim destekleri başta olmak üzere sertifikalı tohum, fide, fidan gibi tüm destek kalemleri farklı zamanlarda ödeniyor. Çiftçilerimiz, artan girdi maliyetleri karşısında desteklere en fazla ihtiyaç duyduğu dönemde destek ödemelerinin tamamlanmaması nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşıyor.

Tarımsal Üretimde Sürdürülebilirliğin Sağlanması

Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve gıda tedarik zincirinin sekteye uğramaması için destekler zamanında ve toplu olarak ödenmelidir.

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