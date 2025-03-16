Mersin'deki Anıtlı Barajı'nın yapım sözleşmesi imzalandı

MEBİ ile 1 Milyon 185 Kullanıcıya Kişisel Öğrenme İmkanı
MEBİ ile 1 Milyon 185 Kullanıcıya Kişisel Öğrenme İmkanı
Petrol Fiyatları Küresel Talep Baskısıyla Düşüyor
Petrol Fiyatları Küresel Talep Baskısıyla Düşüyor
TBMM'de Emekli İkramiyesi ve Doğum Yardımı Görüşülecek
TBMM'de Emekli İkramiyesi ve Doğum Yardımı Görüşülecek
Kaçakçılıkla Mücadelede Yüzde 63 Artış
Kaçakçılıkla Mücadelede Yüzde 63 Artış
Yargıtay'dan parmak izi kararı: Tek başına delil olur mu?
Yargıtay'dan parmak izi kararı: Tek başına delil olur mu?
Aziz Sancar'ın izinde! Fen Lisesi öğrencisi Avrupa'da ödül aldı
Aziz Sancar'ın izinde! Fen Lisesi öğrencisi Avrupa'da ödül aldı
200 milyarlık alışveriş: İşte Ramazan ayının gözdeleri
200 milyarlık alışveriş: İşte Ramazan ayının gözdeleri
Kesme altına yasak: Elinde olan ne yapacak?
Kesme altına yasak: Elinde olan ne yapacak?
Fırsatçılık sınır tanımıyor! Vatandaşın ucuz etini sırayla götürdüler
Fırsatçılık sınır tanımıyor! Vatandaşın ucuz etini sırayla götürdüler
Bakan Kurum'dan 453 Bin Yeni Konut Müjdesi
Bakan Kurum'dan 453 Bin Yeni Konut Müjdesi
Sağlık Bakanlığı'ndan sonra bir devlet kurumu daha personel alacak!
Sağlık Bakanlığı'ndan sonra bir devlet kurumu daha personel alacak!
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı Çocukların Yüzyılı Olacak
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı Çocukların Yüzyılı Olacak
Okula gitmeyen öğrenci velisine para cezası kararı
Okula gitmeyen öğrenci velisine para cezası kararı
Bayraktar KIZILELMA'dan Başarılı Test Uçuşu
Bayraktar KIZILELMA'dan Başarılı Test Uçuşu
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
O İlde Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı
O İlde Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı
Proje Okullarında Atama Süreci Nasıl İşleyecek?
Proje Okullarında Atama Süreci Nasıl İşleyecek?
MEB, Mesleki Eğitimin Yeni Vizyonunu Tanıtıyor
MEB, Mesleki Eğitimin Yeni Vizyonunu Tanıtıyor
2025'te Otomotiv Üretimi ve İhracatında Azalma
2025'te Otomotiv Üretimi ve İhracatında Azalma
Kadastro Davalarında Tarihi Karar: 55 Yıllık Dava Sonuçlandı
Kadastro Davalarında Tarihi Karar: 55 Yıllık Dava Sonuçlandı
800 Bin Araç Ücret Ödemeden Otoyollardan Geçti
800 Bin Araç Ücret Ödemeden Otoyollardan Geçti
Sıfır Atık Yarışması Başvuruları Başladı
Sıfır Atık Yarışması Başvuruları Başladı
Türkiye, Avrupa'nın Yükselen Gaz Üreticisi Oluyor
Türkiye, Avrupa'nın Yükselen Gaz Üreticisi Oluyor
Mandalinayı beğenmedi diye emekli öğretmeni depoya kilitledi
Mandalinayı beğenmedi diye emekli öğretmeni depoya kilitledi
KDV iade talebinde asgari tutar artırıldı
KDV iade talebinde asgari tutar artırıldı
Kredi Maliyetleri Düşüyor: İşte Güncel Tablolar
Kredi Maliyetleri Düşüyor: İşte Güncel Tablolar
Hakan Fidan'dan Suriye İçin Tarihi Fırsat Çağrısı
Hakan Fidan'dan Suriye İçin Tarihi Fırsat Çağrısı
Motokuryelere Mesleki Belge Zorunluluğu Geliyor
Motokuryelere Mesleki Belge Zorunluluğu Geliyor
Bakan Kacır'dan Alkol Kilidi Açıklaması
Bakan Kacır'dan Alkol Kilidi Açıklaması
İstanbul ve Ankara'da Sert Soğuklar Geliyor
İstanbul ve Ankara'da Sert Soğuklar Geliyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Mersin'deki Anıtlı Barajı'nın yapım sözleşmesi imzalandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin'de kurulacak Anıtlı Barajı'nın yapım sözleşmesinin imzalandığını, barajın Nisan 2028'de tamamlanmasının planlandığını belirterek, "Kaledran Çayı üzerinde inşa edilecek Anıtlı Barajı ile Anıtlı, Uçarı ve Yakacık mahallelerindeki 1100 hektar tarım arazisine su sağlanacak." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2025 10:40, Son Güncelleme : 16 Mart 2025 10:52
Yazdır
Mersin'deki Anıtlı Barajı'nın yapım sözleşmesi imzalandı

Yumaklı, Mersin'de yapılacak Anıtlı Barajı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Barajın ön yüzünün beton kaplı kaya dolgu tipinde sulama amaçlı inşa edileceğini aktaran Yumaklı, tesisin temelden 97 metre yüksekliğinde, 348 metre kret uzunluğunda ve 12 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olacağını belirtti.

Yumaklı, yöredeki mahallelerin geçim kaynağı olan tarımda kullanılan suların, yer altı su kuyularından temin edildiğine işaret ederek, hem yer altı suyu rezervlerinin azalmasına hem de yüksek enerji maliyetine neden olan bu durumun ortadan kaldırılması ve bölgenin verimli topraklarının modern sulama sistemine kavuşturulması amacıyla söz konusu barajın inşasına karar verildiğini ifade etti.

Anıtlı Barajı'nın sözleşmesinin, inşaatı üstlenecek ilgili firmayla imzalandığını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Günümüz fiyatlarıyla 1 milyar 373 milyon liraya mal olacak barajın Nisan 2028'de tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulmasını planlıyoruz. Kaledran Çayı üzerinde inşa edilecek Anıtlı Barajı ile Anıtlı, Uçarı ve Yakacık mahallelerindeki 1100 hektar tarım arazisine su sağlanacak. Tesisin tamamlanmasıyla yörede halihazırda yetiştirilen ve yüksek ekonomik değere sahip muz, avokado ve çilek gibi ürünlerin ekilme oranları ve verimleri artacak, böylelikle üreticilerimiz daha yüksek gelir elde edecek. Tesisin, elde edilecek üretim ve gelir artışıyla bölgeye yılda 280 milyon liralık ekonomik katkı sağlayacağı öngörülüyor. Bölge halkına, üreticilerimiz ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber