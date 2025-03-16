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TBMM'de Emekli İkramiyesi ve Doğum Yardımı Görüşülecek

TBMM Genel Kurulu, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ve doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini görüşecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2025 11:08, Son Güncelleme : 16 Mart 2025 11:08
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TBMM'de Emekli İkramiyesi ve Doğum Yardımı Görüşülecek

TBMM Genel Kurulu, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifini görüşecek. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, haftalık çalışmasına 18 Mart Salı günü başlayacak Genel Kurul, emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Emekli Bayram İkramiyesi ve Doğum Yardımı Düzenlemeleri

Bu teklife göre, emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltilecek. Karayolları Taşıma Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya, yetki belgesi almadan acente ve taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara 25 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.Türk vatandaşlarına, 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocukları için başvuru yapılması ve Türkiye'de ikamet ediyor olmaları koşuluyla tek seferlik veya çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık olarak doğum yardımı yapılacak. Doğum yardımı yapılacak çocuk sayısı, her bir çocuk için yapılacak yardım miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

DHMİ ve SHGM Personeline Ödemeler

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü personeline, Türkiye'deki sivil havalimanlarında gerçekleşen giden uçak trafiği sayısının memur aylık katsayısının yüzde 40'ı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar "DHMİ performans primi" olarak ödenecek. Bu kapsamda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) personeline de ödeme yapılacak.

DEM Parti'nin Ziyaretleri


  • DEM Parti heyeti, yarın AK Parti ve MHP gruplarını ziyaret ederek görüşmeler yapacak.
  • Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ile akademisyenleri dinleyecek.
  • Yapay Zeka Araştırma Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Garanti Bankası yetkilileri, Chicago Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit milletvekillerine bilgi verecek.
  • Dışişleri Komisyonu, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 6 kanun teklifini görüşecek.
  • Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.


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