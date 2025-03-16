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Babasından öğrendiği meslekte kendi fabrikasını kurdu

33 yaşındaki girişimci Sefer Harmankaya, babasından aldığı ilhamla kurduğu fabrikada, 27 bin metrekarelik alanda 120 kişilik ekiple üretim yapıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2025 11:56, Son Güncelleme : 16 Mart 2025 11:53
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Babasından öğrendiği meslekte kendi fabrikasını kurdu

Konya'da yaşayan 33 yaşındaki Sefer Harmankaya'nın 8 yıl önce kurduğu fabrikada üretilen hidrolik lift ve traktör yedek parçaları, yurt dışına da gönderiliyor. Sefer Harmankaya, çocuk yaşta atölyeye ilgi duymaya başladı. Hidrolik ustası babasının mesleğine gönül veren Harmankaya, talaşlı imalatı öğrenmek için sanayide firmalarda çalıştı. Hidrolik lift ve traktör yedek parçası üzerine 2017'de firmasını kuran Harmankaya, fason ve iç piyasanın ihtiyacına yönelik üretim gerçekleştiriyor. Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde 27 bin metrekarelik kapalı alanda üretim kapasitesini artıran şirket, ihracat payını da artırmak istiyor. Harmankaya, AA muhabirine, iş hayatında elde ettiği başarının arkasında inanç ve azmin olduğunu söyledi. Babasının mesleğini sürdürmek istediğini anlatan Harmankaya,

"Küçük yaşta CNC tezgahında talaşlı imalatı öğrendim, piyasada da çalıştım. Babam eski sanayici, hidrolik üzerine usta. Onun kattığı değerlerle bu işe yöneldik. Hidrolik ve traktör sektörünü de seviyorum. Bundan dolayı bu işi yapmaya karar verdim. Öncelikle fason üretmeye başladık. Daha sonrasında seri üretime geçtik."

diye konuştu.

Yurt Dışı Pazarına Ağırlık Veriyor

Harmankaya, üretim ve dağıtım ağını genişleterek yurt dışı pazarına da ağırlık verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hidrolik lift ve traktör yedek parça imalatının yanı sıra krom kaplı mil üretimimiz de var. 8 ülkeye ihracatımız söz konusu. İç piyasada yerli üretimi yapılan traktörlere tedarik sağlıyoruz. 10 santimetreden 6 metreye kadar silindir üretimimiz var. Traktör orta kol liftleri üretiyoruz. 2 bin metrekare alanda üretime başladık. 27 bin metrekarelik kapalı alanda 120 kişiyle üretim yapıyoruz."


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