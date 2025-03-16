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Faldan 15 milyon TL kazandı, hiç vergi vermedi

Bakanlık artan fal, astroloji, medyumluk, numeroloji gibi pek çok alanda hizmet verenleri mercek altına aldı. Artan faaliyetler sonrası inceleme yapan Bakanlık, 1034 mükellef "riskli" olarak belirledi, yaklaşık 1,8 milyar lira kayıt dışı hasılat tespit etti. Analiz çalışmasında falcılıktan 15 milyon lira kazanan bir kişinin hiç vergi vermediği ortaya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2025 12:10, Son Güncelleme : 16 Mart 2025 15:15
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Faldan 15 milyon TL kazandı, hiç vergi vermedi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren ancak gelirlerini beyan etmeyenleri mercek altına aldı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık, son dönemlerde fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk, hacamat-sülük tedavisi, yıldız haritası, büyü, meditasyon, numeroloji, vefk, reiki gibi birçok alanda hizmet verenlerin çoğalması üzerine radarını bu konuya çevirdi. Bakanlık, fal ve astroloji danışmanlığı verenler ile spiritüalistlerin elde ettiği gelir kaynaklarını araştırmak için sektördeki iş modellerini yapay zeka ile analiz etti. Bu gelirlerin anlaşılması için dijital izler, internet siteleri, sosyal medya etkileşimleri, çevrim içi ödeme sistemleri ve diğer veriler incelendi.

Yüz Yüze Seanslardan Dijital Platformlara

Yüz yüze seanslar, telefon ve mesaj yanında WhatsApp ve Telegram grupları üzerinden astrolojik öngörü, özel spiritüalist bilgi paylaşımları, kişiye özel doğum haritası, tarot raporları gibi hizmetler verildiği görüldü. YouTube ve TikTok üzerinden etkileşimli canlı yayınlarla, Facebook ve Instagram üzerinden yapılan paylaşımlarla takipçi sayılarının artırıldığı belirlendi. Bu kişilerin seans başına ücret aldığı, sosyal medya platformları üzerinden canlı yayın ve paylaşımlar yoluyla ya da üç günlük veya bir haftalık tatillerde arınma, meditasyon ve terapi gibi hizmetler sunarak gelir elde ettiği tespit edildi.

Sosyal Medya Hareketleri ve Finansal Verilere Analiz

Bu kapsamda, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk, hacamat-sülük tedavisi, yıldız haritası, büyü, meditasyon, numeroloji, vefk, reiki gibi birçok alanda hizmet sunan kişilerin sosyal medya platform hareketleri ve finansal verileri kontrol edildi. Bu kişilerden vergi mükellefi olanların tespit edilen gelirleri beyan ve bildirimleriyle karşılaştırıldı. Söz konusu alanlarda faaliyet göstererek gelir elde eden ancak vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler saptandı.

Analiz Çalışmasının İlk Sonuçları

Analiz çalışmasının ilk sonuçlarına göre, 1034 mükellef "riskli" olarak belirlendi, yaklaşık 1,8 milyar lira kayıt dışı hasılat tespit edildi. Yapılan analizlerde 295 kişinin mükellef olmadan çalıştığı görüldü ve mükellefiyet tesisi işlemlerine başlandı.

Falcılıktan 15 Milyon Lira Kazandı

Analiz çalışmasında, kayıt dışı çalışan bir mükellefin astrolojik öngörüler ve spiritüalist bilgi paylaşımlarında bulunduğu, kişiye özel doğum haritası ve tarot raporları hazırladığı, sosyal medyadan etkileşimli canlı yayınlar düzenlediği bu faaliyetler kapsamında bugüne kadar 15 milyon lira gelir elde ettiği belirlendi. Buna rağmen söz konusu kişinin vergi mükellefi olmadığı, elde ettiği bu kazanca yönelik herhangi bir beyanname vermediği anlaşıldı. Yapılan tespitler üzerine mükelleflerin izaha davet edilmesine başlandı. Beyanname vermeyen ya da önceki beyannamelerini düzeltmeyen mükellefler vergi incelemesine sevk edilecek.

"Gerçek Kazançlar Beyan Edilmeli"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şahsi mesaiye dayanarak kişinin kendi nam ve hesabına verdiği fal ve astroloji gibi hizmetlerin serbest meslek faaliyeti kapsamında vergilendirilmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Hedefimiz vergide adaleti sağlamak. Bunun için istisnasız tüm kazançlarda kayıt dışılıkla mücadelemiz sürecek. Çalışma 2024 yılında elde edilen gelirlere yönelik de yapılacak. İzaha davete uyum göstererek yükümlülüklerini yerine getiren mükellefler ağır cezalarla karşılaşmayacak. Beyan dönemi geçmeden mükellefler gerçek kazançlarını beyan etmeli."


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