İliç maden faciasında yargılama başlıyor

İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Çöpler köyündeki maden sahasında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kayması olayıyla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Bu olayda Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara hayatını kaybetmiş, İsa Taşdelen ve İshak Demir ise yaralanmıştı.

İddianame Detayları ve Sanıklar

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 69 sayfalık iddianamede, tutuklu sanıklar I.R.G, S.K.S, A.R.K, S.Ç. ve Ö.A. ile birlikte 38 tutuksuz sanık bulunuyor.

Toprak Kayması ve Bilirkişi Raporları

Toprak kaymasının meydana geldiği gün, olay öncesi ve sonrasında yaşanan gelişmeler detaylı bir şekilde iddianamede anlatılıyor. Kazalar konusunda uzman bilirkişilerden oluşan heyet, 23 Mayıs ve 7 Haziran tarihlerinde bilirkişi raporlarını sundu. Bu raporlar incelendiğinde, 43 sanığın kusurlu olduğu; bunlardan 12'sinin asli, 31'inin ise tali kusurlu olduğu belirtiliyor.

Çevre Kirliliği ve Radar Sistemi İncelemeleri

Bilirkişi raporuna göre, ilgili yönetmeliklerdeki sınır değerlerin bazı parametreler açısından aşıldığı ve çevre kirliliğinin meydana geldiği tespit edildi. Olay günü ve öncesine ait radar sistemleri ve kamera kayıtları incelendiğinde, yığın İliç bölgesi olarak değerlendirilen sol üst kısımda 11 Şubat itibarıyla renk değişiminin başladığı ve 13 Şubat'ta bu değişimin alt kısımlara doğru yoğunlaştığı görüldü.

Proje Yönetimi ve Tasarım Hataları

İddianamede, olayın mevzuat uyarınca iş kazası olduğu belirtiliyor. Kazanın meydana gelmesinde proje yönetim mekanizmasının doğru kurulmadığı, "Faz 4B" olarak kapasite artışına gidildiği ve hazırlanan projelerde tasarım hatalarının bulunduğu ifade ediliyor. Ayrıca, işletme aşamasında proje tasarım kriterlerinin yetersiz takip edildiği, uyarı sistemlerinin yetersiz olduğu ve çatlakların uyarı vermesi sonrası olayın etkin şekilde yönetilmesini sağlayacak sistemin bulunmadığı belirtiliyor. Maden ve Çevre Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmediği ve bunun sonucu olarak Faz 1, 2, 3 inşaatı sonrası olumsuz koşullardaki topografya üzerinde kapasite artışına gidildiği kaydediliyor.

Sanıkların Cezalandırılması Talebi

Tüm sanıkların "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Altın madenini o dönem işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G. ile C.Y.D. ve K.Ö. hakkında ayrıca "Çevreyi taksirle kirletmek" suçlarından adli para ya da toprak, su veya havada kalıcı etki bırakması halinde 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Dava Süreci

Davanın ilk duruşması yarın yapılacak.