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63 Tren Garında Ücretsiz İnternet Hizmeti Başladı

Türkiye genelinde 63 farklı tren gar ve istasyonunda ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunulmaya başlandı. Günlük ortalama 2 bin 576 kişi bu hizmetten yararlanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2025 13:21, Son Güncelleme : 16 Mart 2025 13:23
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63 Tren Garında Ücretsiz İnternet Hizmeti Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 63 tren garı ve istasyonunda ücretsiz internet döneminin başladığını bildirerek, "Wi-Fi hizmetine günlük ortalama 2 bin 576 kullanıcı erişim sağladı, bugüne kadar 124 bin 713 vatandaş bu hizmetten faydalandı." ifadesini kullandı.

Ücretsiz İnternet Hizmeti Başladı

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait gar ve istasyonlarda ücretsiz internet hizmetinin başladığını aktardı. Bu hizmetin ilk olarak Ankara'da yüksek hızlı tren (YHT) hatlarında uygulandığına işaret eden Uraloğlu, "Ücretsiz Wi-Fi hizmeti İstanbul, Eskişehir, Konya, Sivas, Malatya, Kars, Erzincan, Batman, Mardin, Diyarbakır ve Van gibi stratejik noktalarda yer alan 63 farklı gar ve istasyonda sunuldu." değerlendirmesinde bulundu.

Seyahat Deneyimi ve Dijitalleşme

Uraloğlu, amacın, vatandaşlara daha konforlu, modern ve verimli bir seyahat deneyimi sunmak olduğunu belirterek, "Wi-Fi hizmetine günlük ortalama 2 bin 576 kullanıcı erişim sağladı, bugüne kadar 124 bin 713 vatandaş bu hizmetten faydalandı. Kamusal alanlarda internet erişimi artık temel bir ihtiyaç. Bu doğrultuda TCDD'nin gar ve istasyonlarında sunduğumuz ücretsiz Wi-Fi hizmeti, dijitalleşme vizyonumuzun bir parçası olarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.Söz konusu hizmetle, iş insanlarının çalışmalarına seyahat ederken de devam edebildiğini bildiren Uraloğlu, yolcuların bekleme sürelerini verimli şekilde değerlendirebildiğini aktardı.

Güvenlik ve Gelecek Hedefleri

Uraloğlu, internet hizmetinin yüksek güvenlik önlemleriyle sunulduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Siber güvenlik testleri tamamlandı ve kurum ağımıza yönelik herhangi bir güvenlik zafiyeti tespit edilmedi. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla, güvenli şekilde internet hizmetimizden faydalanabilir. TCDD'nin dijitalleşme vizyonu doğrultusunda Wi-Fi hizmetini tüm gar ve istasyonlara yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Uluslararası standartlarda sunduğumuz bu hizmetle sadece Türkiye'nin değil, turistlerin de faydalanabileceği modern bir altyapı kuruyoruz. Türkiye'nin dijitalleşme sürecinde öncü rol oynuyor ve dijital dünyanın kapılarını vatandaşlarımıza ücretsiz olarak açıyoruz."

Dijital dönüşüm projelerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade eden Uraloğlu, hedefin TCDD'yi modern ulaşımın öncüsü yapmak ve vatandaşlara en iyi seyahat deneyimini sunmak olduğunu belirtti.

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