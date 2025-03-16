Kuzey Makedonya'da Gece Kulübü Yangını: 51 Ölü, 100 Yaralı

Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani şehrindeki gece kulübünde çıkan yangında 51 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Koçani'de bir gece kulübünde yerel saatle 03.00'te yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 51 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Pançe Toşkovski'nin incelemede bulunmak üzere Koçani'ye hareket ettiği belirtildi.