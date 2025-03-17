Ankara'da 14'üncü kattan düşen kadının ölümünde 1 tutuklama

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dün gözaltına alınan Hüseyin U. emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesine sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya verdiği ifadede, maktulün kız arkadaşı olduğunu, olay günü kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını, daha sonra reçeteli ilaç alarak uyuduğunu öne süren Hüseyin U, kız arkadaşının 14. kattan düşmesiyle ilgili bir şey hatırlamadığını iddia etti.

Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Öte yandan evde inceleme yapan emniyet ekiplerinin maktulün aşağı düştüğü pencerede Hüseyin U'nun parmak izini tespit ettikleri öğrenildi.

- Olayın geçmişi

Etimesgut ilçesi Şehit Osman Avcı Mahallesi'nde 15 Mart akşam saatlerinde bir binanın 14'üncü katından bir kişinin düştüğü bilgisi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yerdeki Ş.G.K. adlı kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Kadının düştüğü belirlenen daireye giden ve kapıyı çalan polis ekipleri, açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve girmiş, evde uyur halde bulunan ve Ş.G.K'nin birlikte yaşadığı erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Hüseyin U'yu gözaltına almıştı.