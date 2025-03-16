Belediye personeli aracında silahla vurulmuş olarak bulundu

63 Tren Garında Ücretsiz İnternet Hizmeti Başladı
63 Tren Garında Ücretsiz İnternet Hizmeti Başladı
Bakanlık Fal ve Astroloji Gelirlerini İncelemeye Aldı
Bakanlık Fal ve Astroloji Gelirlerini İncelemeye Aldı
14. çocuğuna hamile hırsızlık şüphelisi! 189 suç kaydı var
14. çocuğuna hamile hırsızlık şüphelisi! 189 suç kaydı var
Petrol Fiyatları Küresel Talep Baskısıyla Düşüyor
Petrol Fiyatları Küresel Talep Baskısıyla Düşüyor
TBMM'de Emekli İkramiyesi ve Doğum Yardımı Görüşülecek
TBMM'de Emekli İkramiyesi ve Doğum Yardımı Görüşülecek
Kaçakçılıkla Mücadelede Yüzde 63 Artış
Kaçakçılıkla Mücadelede Yüzde 63 Artış
Yargıtay'dan parmak izi kararı: Tek başına delil olur mu?
Yargıtay'dan parmak izi kararı: Tek başına delil olur mu?
Aziz Sancar'ın izinde! Fen Lisesi öğrencisi Avrupa'da ödül aldı
Aziz Sancar'ın izinde! Fen Lisesi öğrencisi Avrupa'da ödül aldı
200 milyarlık alışveriş: İşte Ramazan ayının gözdeleri
200 milyarlık alışveriş: İşte Ramazan ayının gözdeleri
Kesme altına yasak: Elinde olan ne yapacak?
Kesme altına yasak: Elinde olan ne yapacak?
Bakan Kurum'dan 453 Bin Yeni Konut Müjdesi
Bakan Kurum'dan 453 Bin Yeni Konut Müjdesi
Sağlık Bakanlığı'ndan sonra bir devlet kurumu daha personel alacak!
Sağlık Bakanlığı'ndan sonra bir devlet kurumu daha personel alacak!
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı Çocukların Yüzyılı Olacak
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı Çocukların Yüzyılı Olacak
Okula gitmeyen öğrenci velisine para cezası kararı
Okula gitmeyen öğrenci velisine para cezası kararı
Bayraktar KIZILELMA'dan Başarılı Test Uçuşu
Bayraktar KIZILELMA'dan Başarılı Test Uçuşu
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
O İlde Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı
O İlde Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı
Proje Okullarında Atama Süreci Nasıl İşleyecek?
Proje Okullarında Atama Süreci Nasıl İşleyecek?
MEB, Mesleki Eğitimin Yeni Vizyonunu Tanıtıyor
MEB, Mesleki Eğitimin Yeni Vizyonunu Tanıtıyor
2025'te Otomotiv Üretimi ve İhracatında Azalma
2025'te Otomotiv Üretimi ve İhracatında Azalma
Kadastro Davalarında Tarihi Karar: 55 Yıllık Dava Sonuçlandı
Kadastro Davalarında Tarihi Karar: 55 Yıllık Dava Sonuçlandı
800 Bin Araç Ücret Ödemeden Otoyollardan Geçti
800 Bin Araç Ücret Ödemeden Otoyollardan Geçti
Sıfır Atık Yarışması Başvuruları Başladı
Sıfır Atık Yarışması Başvuruları Başladı
Türkiye, Avrupa'nın Yükselen Gaz Üreticisi Oluyor
Türkiye, Avrupa'nın Yükselen Gaz Üreticisi Oluyor
Mandalinayı beğenmedi diye emekli öğretmeni depoya kilitledi
Mandalinayı beğenmedi diye emekli öğretmeni depoya kilitledi
KDV iade talebinde asgari tutar artırıldı
KDV iade talebinde asgari tutar artırıldı
Kredi Maliyetleri Düşüyor: İşte Güncel Tablolar
Kredi Maliyetleri Düşüyor: İşte Güncel Tablolar
Hakan Fidan'dan Suriye İçin Tarihi Fırsat Çağrısı
Hakan Fidan'dan Suriye İçin Tarihi Fırsat Çağrısı
Motokuryelere Mesleki Belge Zorunluluğu Geliyor
Motokuryelere Mesleki Belge Zorunluluğu Geliyor
Bakan Kacır'dan Alkol Kilidi Açıklaması
Bakan Kacır'dan Alkol Kilidi Açıklaması
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Belediye personeli aracında silahla vurulmuş olarak bulundu

Burdur'da belediye personeli olarak çalışan bir kişi sabah saatlerinde park halindeki araç içerisinde silahla vurulmuş olarak bulundu. Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, polis intihar ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2025 14:12, Son Güncelleme : 16 Mart 2025 14:13
Yazdır
Belediye personeli aracında silahla vurulmuş olarak bulundu

Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Bahçelievler Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında park halinde bulunan 15 NB 434 plakalı otomobil içerisinde bir kişinin kanlar içinde hareketsiz yattığını görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan araştırmalar sonrasında ölen kişinin Murat B. (48) olduğu belirlenirken savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında Murat B.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan çalışmalarda araç içerisinde bir adet av tüfeği bulunurken Murat B.'nin kendi yaşamına son verdiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber