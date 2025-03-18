Cenevre'de 5+1 gayriresmi Kıbrıs zirvesi düzenlendi

İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayesinde genişletilmiş formatlı 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı gerçekleştirildi. BM Cenevre Ofisinde düzenlenen konferansa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ve İngiltere'nin Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty katıldı. Konferansta, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik ileriye dönük yol haritası belirlenmesi amacıyla görüş alışverişinde bulunuluyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net