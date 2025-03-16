Cezaevinde bulunan PKK'lı mahkum yangın çıkardı

Bugün öğle saatlerinde Beşikdüzü Cezaevinde bulunan PKK'lı bir mahkum bulunduğu koğuşta yangın çıkardı. Çıkan yangından 1'i mahkum 3'ü cezaevi görevlisi olmak üzere 4 kişi etkilendi. Dumandan etkilenen kişiler Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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