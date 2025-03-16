Şanlıurfa'da AK Parti üyesine silahlı saldırı! Arabasını taradılar
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mahmut Dirier'e silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar aranıyor.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, evine gitmekte olan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mahmut Dirier'in aracına silahlı saldırı düzenlendi. Dirier, yara almazken saldırıyı gerçekleştirenler aranıyor. Olay, gece saatlerinde Birecik'in Kural Mahallesi girişinde meydana geldi.
Silahlı Saldırının Detayları
İddiaya göre, sahur vakti evine gitmekte olan ve yola konulan taşlar nedeniyle hızını düşürmesi sağlanan Mahmut Dirier'in kullandığı 45 ED 094 plakalı hafif ticari araca kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Aracına çok sayıda mermi isabet eden Dirier, saldırıyı yara almadan atlatırken, şüpheli veya şüpheliler ise kaçtı. Dirier'in ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.