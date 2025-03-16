49 ilde sıcaklık 25 dereceyi aştı
49 ilde hava sıcaklıkları 25 dereceyi aşarak mevsim normallerinin üzerinde seyretti. En yüksek sıcaklık Adana'da 33,5 derece olarak ölçüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2025 16:02, Son Güncelleme : 16 Mart 2025 16:30
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde, bugün 49 ilde termometreler 25 derecenin üzerini gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Verilerine Göre Sıcaklıklar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki verilere göre, bugün yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 ila 18 derece üzerinde seyretti. Sıcaklıklar, aşağıdaki illerde 25 derecenin üzerine çıktı:
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bilecik
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Hatay
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Manisa
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Şanlıurfa
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Yalova ve Zonguldak
En Yüksek Sıcaklıklar İlçelere Göre Değişiklik Gösterdi
Söz konusu 49 ilde en yüksek sıcaklıklar ilçelere göre 25,2 ila 33,5 derece aralığında seyretti. En yüksek sıcaklık, 33,5 derece ile Adana'da ölçüldü.