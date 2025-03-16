Adana Demirspor Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
Bodrum FK'nin Çaykur Rizespor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet, Adana Demirspor'un ligde kalma umutlarını bitirdi ve düşmesini kesinleştirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mart 2025 16:22, Son Güncelleme : 16 Mart 2025 16:48
Süper Lig'de küme düşme mücadelesini kaybeden ilk takım, Adana Demirspor oldu.
Adana Demirspor'un Süper Lig Macerası Sona Erdi
Adana Demirspor, Bodrum FK'nin Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etmesinin ardından ligde kalma şansını matematiksel olarak yitirdi.
Ligin Bitimine 10 Hafta Kala Durum Netleşti
Süper Lig'in bitimine 10 hafta kala, Adana Demirspor'un durumunun netleşmesi, ligin diğer takımları için ise mücadelenin devam ettiği anlamına geliyor.
Bodrum FK'nin Galibiyeti Adana Demirspor İçin Son Darbe Oldu
Ege ekibi Bodrum FK'nin deplasmanda aldığı bu önemli galibiyet, Adana Demirspor'a son darbeyi vurdu ve böylece mavi-lacivertlilerin bu sezon Süper Lig macerası bitmiş oldu.