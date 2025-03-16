Adana Demirspor Süper Lig'den düşen ilk takım oldu

Süper Lig'de küme düşme mücadelesini kaybeden ilk takım, Adana Demirspor oldu.

Adana Demirspor'un Süper Lig Macerası Sona Erdi

Adana Demirspor, Bodrum FK'nin Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etmesinin ardından ligde kalma şansını matematiksel olarak yitirdi.

Ligin Bitimine 10 Hafta Kala Durum Netleşti

Süper Lig'in bitimine 10 hafta kala, Adana Demirspor'un durumunun netleşmesi, ligin diğer takımları için ise mücadelenin devam ettiği anlamına geliyor.

Bodrum FK'nin Galibiyeti Adana Demirspor İçin Son Darbe Oldu

Ege ekibi Bodrum FK'nin deplasmanda aldığı bu önemli galibiyet, Adana Demirspor'a son darbeyi vurdu ve böylece mavi-lacivertlilerin bu sezon Süper Lig macerası bitmiş oldu.