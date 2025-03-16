Bahçeli: Mühim bir eşik aşıldı

Suriye yönetimi ile SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin Bahçeli, "Suriye ile PYD/YPG anlaşmasıyla mühim bir eşik aşıldı, siyasi-toprak bütünlüğü tescillendi." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

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