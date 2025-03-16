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Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2025 17:07, Son Güncelleme : 16 Mart 2025 18:38
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İş Birliğinin Güçlendirilmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki müttefik olarak Türkiye ve ABD'nin iş birliğini yeni dönemde dayanışma içerisinde, sonuç odaklı ve samimi bir şekilde ilerleteceklerine inandığını ifade etti.

Bölgesel ve Küresel Gelişmeler

Erdoğan, bölgesel ve küresel gelişmelerin Türkiye ile ABD arasındaki istişareleri her konuda artırmayı gerekli kıldığını belirtti. Ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için kararlı ve doğrudan inisiyatif alan adımlarını desteklediklerini, Türkiye'nin savaşın en başından beri adil ve kalıcı barış için gayret gösterdiğini ve buna devam edeceğini söyledi.

CAATSA Yaptırımları ve Suriye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CAATSA yaptırımlarının sonlandırılmasının gerekliliğini vurguladı. Suriye'de istikrarın yeniden sağlanması, yeni yönetimin işlevsel kılınması ve normalleşme için Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına birlikte katkı sunmalarının önemli olduğunu belirtti. Bu durumun Suriyelilerin yeniden yurtlarına geri dönmelerine imkan sağlayacağını ifade etti.

Terörle Mücadele ve Savunma Sanayii

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den yeni dönemde terörle mücadele konusunda, Türkiye'nin çıkarlarını gözeten bir anlayışla adımlar beklendiğini ifade etti. Savunma sanayii alanında iki ülkenin iş birliğini geliştirmek için CAATSA yaptırımlarının sonlandırılması, F-16 tedarik sürecinin neticelendirilmesi ve F-35 programına Türkiye'nin yeniden katılımı konularının sonuçlandırılmasının gerekli olduğunu belirtti.

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