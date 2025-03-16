Şiddet uyguladığı oğlu, devlet korumasına alındı

Isparta'da bir mesire yerinde, annesi K.Ö.'nün şiddet uyguladığı 5-6 yaşlarındaki oğlu devlet korumasına alındı.

Anne Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Burdur'dan 6 ay önce Isparta'ya gelen K.Ö., oğluyla birlikte Ayazmana'daki mesire alanına gitti. Burada bir çay bahçesinde oturan K.Ö., ağlayan oğlunu susturamayınca şiddet uyguladı.

Olay Anı ve Sonrası

Çocuğu tokatlayıp ittiren K.Ö., burnunu sıktığı oğluna "Sus nefesini keserim, canımı sıkma benim. Kes sesini çarpacağım yoksa. Valla çarpacam sana" dedikten sonra tokatlayıp, başını yumrukladı. Cep telefonuyla kaydedilen bu anların sosyal medyada yayınlanması üzerine Burdur Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Çocuk annesinden alınarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü korumasına alındı.