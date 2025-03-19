Öğretmenlerin Sınıf İçi Etkinliklerinin Değerlendirilmesi Ve Geliştirilmesine İlişkin Yönerge

ÖĞRETMENLERİN SINIF İÇİ ETKİNLİKLERİ VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN İZLENMESİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1)Bu Yönerge, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla yapılacak iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1)Bu Yönerge; 10/10/2024 tarihli ve 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 11/4/2023 tarihli ve 32160 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği, 1/3/2022 tarihli ve 31765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği, 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a)Aday öğretmen: Öğretmenlikte adaylığı daha önce kaldırılmamış olanlardan öğretmenliğe ilk atama kapsamında atananları,

b)Alan: Öğretmenlerin mezun oldukları öğretim programına bağlı olarak atandıkları öğretmenlik alanını,

c)Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

ç) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

d) Başkanlık: Merkez teşkilatında Teftiş Kurulu Başkanlığını, taşra teşkilatında Eğitim Müfettişleri Başkanlığını,

e)Danışman öğretmen: Aday öğretmene adaylık sürecinde danışmanlık yapan öğretmeni,

f)Ders yılı: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün eğitim kurumlarında derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen süreyi,

g)Dış değerlendirici: Bakanlık müfettişi ve eğitim müfettişini,

ğ) Dış değerlendirme: Bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından, öğretmenlerin performanslarını artırmak amacıyla ders denetimi faaliyetleri kapsamında öğretmenlerin sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve öğretmene mesleki gelişimine yönelik rehberlikte bulunulmasını,

h)Gösterge: Öğretmenin; standartta belirtilen bilgi, beceri ve yeterlikleri sergileyip sergilemediğinin objektif bir şekilde gözlemlenmesi için ayrıntılı olarak oluşturulan açık ve anlaşılır kıstası,

ı) İç değerlendirici: Okul müdürü, zümre başkanı ve danışman öğretmeni,

i)İç değerlendirme: Öğretmenlerin performanslarını artırmak amacıyla; sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetlerinin okul müdürünce veya okul müdürü başkanlığında zümre başkanı/danışman öğretmen ile birlikte izlenmesi, değerlendirilmesi ve öğretmene mesleki gelişime yönelik rehberlikte bulunulmasını,

j)İzleme alanı: Öğretmenin; öğretime/derse hazırlık, öğretim süreci ve öğretim süreci sonrası çalışmalarını değerlendirmede kullanılan 8 alanı,

k)İzleme ve değerlendirme: Öğretmenlerin sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetlerinin belirlenen standartlar ve göstergeler çerçevesinde değerlendiriciler tarafından izlenmesi ve değerlendirilmesini,

l)Okul temelli mesleki gelişim planı: Öğretmenlerin sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi neticesinde, mesleki gelişim ihtiyacı olduğu kanaatine ulaşılan izleme alan/alanlarında mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla okul müdürlüğünce hazırlanan planı,

m)Onaylı ders denetimi: İhtiyaç duyulması halinde Bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından Makam oluruna bağlı olarak öğretmen hakkında yapılan ders denetimini,

n) Öğretmen: Bakanlığa bağlı eğitim kuramlarında Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) ve (B) fıkraları kapsamında öğretmen kadro ve pozisyonlarında görev yapanlar ile Özel Öğretim Kuramları Kanunu kapsamında özel öğretim kuramlarında görev yapan öğretmenleri; eğitim kuramlarında görevli ve öğretmenliğe atanma şartlarını taşıyan yöneticileri,

o) Öğretim faaliyeti: Talim Terbiye Kurulunca belirlenen öğretim programları çerçevesinde öğretmenlerin okullarda gerçekleştirdiği; amaçlı, planlı ve düzenli öğrenme- öğretme etkinlikleri ile bu etkinliklere yönelik hazırlık sürecini,

ö) Örgün eğitim kurumu: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ve ilgili mevzuatlarında tanımlanan resmi ve özel okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim kuramlarını,

p)Sınıf içi etkinlik: Öğretmen tarafından sınıf ortamında yapılan amaçlı, planlı ve düzenli öğrenme-öğretme etkinliklerini,

r) Standart:İlgili izleme alanında öğretmenden göstermesi beklenen bilgi, beceri ve yeterlikleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler

MADDE 5-(1) Öğretmenlerin sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi çalışmaları aşağıda belirtilen temel ilkeler çerçevesinde yürütülür:

a)İç değerlendirme, okul müdürü/okul müdürü başkanlığında zümre başkanı/danışman öğretmen tarafından yapılır.

b)İç değerlendirmenin bir ders yılı içerisinde en az bir kez yapılması esastır.

c) Dış değerlendirme, Bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından yapılır.

ç) Dış değerlendirme, belirli bir plan dahilinde müfettişlerce gerçekleştirilen denetimler kapsamında yapılır. Ayrıca, iç değerlendiricilerce yapılan iki izleme ve değerlendirmede öğretmene yönelik ulaşılan kanaatte mutabakat sağlanamaması halinde okul müdürlüğünün talebi üzerine gerçekleştirilir.

d)İç ve dış değerlendiriciler tarafından öğretmenin sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmaları öncesinde; öğretmen/öğretmenlerle bilgilendirme toplantısı düzenlenir, yapılacak çalışmalar hakkında öğretmen/öğretmenlere gerekli bilgiler verilir ve açıklamalar yapılır.

e)İzleme ve değerlendirmenin bir ders saati içerisinde yapılması esastır. Değerlendiriciler, ders başlarken öğretmenle birlikte sınıfa girer ve ders bitiminde öğretmenle birlikte sınıftan ayrılır.

f) Öğretmenin sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarının öğretmenin alanındaki derste yapılması esastır.

g) Öğretmenin birden fazla okulda derse girmesi durumunda; öğretmenin sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi çalışmaları öncelikle kadrosunun bulunduğu okulda, kadrosunun bulunduğu okulda dersinin olmaması halinde alanında dersinin en fazla olduğu okulda yapılır.

ğ) İç ve dış değerlendiriciler dersi izledikten sonra dersi izlenen öğretmenle bir araya gelir. Yapılan izleme sonucu ulaşılan kanaatlere ilişkin değerlendirmelerde bulunulur, öğretmene gerekli açıklamalar yapılır.

h) İç ve/veya dış değerlendirme neticesinde mesleki gelişime ihtiyacı olduğu kanaatine ulaşılan öğretmen için ihtiyaç duyulan izleme alan/alanlarında okul temelli mesleki gelişim planlaması yapılır, ayrıca öğretmen ihtiyaç duyulan izleme alan/alanlarında hizmet içi eğitim programına alınır.

ı) Öğretmenin mesleki gelişim ihtiyacının giderilmesine yönelik okul temelli mesleki gelişim planının hazırlanması, uygulanması ve takibinden okul müdürü sorumludur.

i)Öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyacının giderilmesine yönelik hizmet içi eğitimler Bakanlık/Milli Eğitim Akademisi veya valilikler tarafından düzenlenir.

j) İç ve dış değerlendirme, bu Yönerge ekinde yer alan EK-1 "İzleme ve Değerlendirme Formu"ndaki izleme alanlarına bağlı standartlar ve göstergeler doğrultusunda yapılır.

k) Öğretmenlerin sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesinde MEBBİS veri tabanında bulunan ekteki EK-1 form ile EK-2 ve EK-3 raporlar kullanılır.

l) İç ve dış değerlendiriciler, EK-1 "İzleme ve Değerlendirme Formu"nu doldururken her izleme alanı sonunda yer alan "Değerlendirme ve Açıklamalar" kısmındaki "Güçlü ve Zayıf Yönler" bölümünü somut verilere dayalı olarak ayrıntılı biçimde yazar; soyut, yoruma açık, genel ifadeler kullanmaz.

m) İç değerlendiriciler yaptıkları izleme ve değerlendirme sonucunda öğretmen hakkında ayrı ayrı düzenledikleri EK-1 "İzleme ve Değerlendirme Formu"nu dikkate alıp öğretmenle ilgili ortak değerlendirmede bulunarak EK-2 "İzleme ve Öneri Raporu"nu birlikte doldurur. Formda yer alan "Ulaşılan Kanaate Yönelik Açıklama ve Öneriler" kısmını somut verilere dayalı olarak ayrıntılı biçimde yazar.

n) Dış değerlendiriciler yaptıkları izleme ve değerlendirme sonucunda öğretmen hakkında doldurdukları EK-1 "İzleme ve Değerlendirme Formu"nu dikkate alıp öğretmenle ilgili EK-3 "İzleme ve Öneri Raporu"nu düzenler. Formda yer alan "Ulaşılan Kanaate Yönelik Açıklama ve Öneriler" kısmını somut verilere dayalı olarak ayrıntılı biçimde yazar.

o) Öğretmenlerin sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin iş ve işlemler iç ve dış değerlendiriciler tarafından MEBBİS üzerinden gerçekleştirilir.

ö) İç ve dış değerlendiriciler tarafından yapılan izleme ve değerlendirme sonucunda öğretmen hakkında MEBBİS üzerinden düzenlenen form ve raporlara erişimde gizlilik esastır. Bu form ve raporlara MEBBİS'te tanımlanan kullanıcılar, tanımlanan yetki çerçevesinde erişebilir.

p) Okul müdürlüğü tarafından hazırlanarak MEBBİS'e işlenen okul temelli mesleki gelişim planlarının uygulanma durumu/uygulanma süreci il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından takip edilir.

r) Okul temelli mesleki gelişim planının uygulanmasında rehberlik görevi verilen öğretmene, aynı öğretim yılında rehberlik görevinden kaynaklı olarak en fazla bir başarı belgesi verilebilir.

s) İç ve dış değerlendiriciler, öğretmenin sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetlerini izleme, değerlendirme ve geliştirme çalışmalarında ve öğretmen hakkında "İzleme ve Değerlendirme Formu" ile "İzleme ve Öneri Raporu"nu düzenlerken adil, doğru ve tarafsız olma ilkesine uygun davranmalıdır.

ş) Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek ders Saatlerine İlişkin Kararın 9'uncu maddesinin 1'nci fıkrasının a-2 bendi kapsamında ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin iç ve/veya dış değerlendiriciler tarafından yapılan sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetlerini izleme ve değerlendirme çalışmaları sonucunda, gelişime ihtiyacı olanlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürü ve yetkili makamlarca alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretmenlerin Sınıf İçi Etkinlikleri ve Öğretim Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

MADDE 6- (1)Öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişimine katkı sağlamak ve öğrencilere daha kaliteli eğitim-öğretim fırsatları sunmak amacıyla sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetleri izlenir ve değerlendirilir.

(2) İzleme ve değerlendirmede amaç; öğretmenlerin zayıf yönlerini tespit ederek mesleki gelişim ihtiyaçlarını belirleyip giderme ve güçlü yönlerini keşfederek öğretmenler arasında işbirlikli mesleki öğrenmeyi teşvik etmek suretiyle okul gelişiminde sürdürülebilirliği sağlamaktır.

İzleme ve Değerlendirme

MADDE 7-(1) İzleme ve değerlendirme; iç değerlendirme ve dış değerlendirme şeklinde yapılır. Öğretmenlerin sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi iç ve/veya dış değerlendiriciler tarafından, EK-1 formda yer verilen 8 izleme alanında, her bir izleme alanına ait standartlar ve göstergeler doğrultusunda yapılır.

(2) İç ve dış değerlendiriciler tarafından yapılan izleme sonrasında, her bir izleme alanı için belirlenen standardın öğretmende gözlemlenme düzeyi "Yeterli", "Kabul Edilebilir" ve "Geliştirilmesi Gerek" olmak üzere üç düzeyde değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda, tüm izleme alanlarında "Yeterli" olduğu kanaatine ulaşılan öğretmenlerden istekli olanlara okul temelli mesleki gelişim çalışmalarında rehberlik yapma görevi verilebilir. Diğer yandan, "Kabul Edilebilir" ve/veya "Geliştirilmesi Gerek" olduğu kanaatine ulaşılan izleme alan/alanlarında öğretmene yönelik okul temelli mesleki gelişim planı hazırlanır.

İç Değerlendirme

MADDE 8- (1)İç değerlendirme okul müdürü/okul müdürü başkanlığında zümre başkanı/danışman öğretmen tarafından yapılır. İç değerlendirme kapsamında öğretmenlerin sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetleri ders yılı içerisinde en az bir defa izlenir ve değerlendirilir.

(2) Alanında/sınıf düzeyinde öğretmen sayısının birden fazla olması durumunda öğretmenin sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetleri okul müdürü ve zümre başkanı tarafından birlikte izlenir ve değerlendirilir. İzleme ve değerlendirme okul müdürü başkanlığında yapılır.

(3) Alanında/sınıf düzeyinde bir öğretmen olması durumda öğretmenin sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetleri okul müdürü tarafından izlenir ve değerlendirilir.

(4) Müdür yardımcıları ile zümre başkanlarının sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetleri okul müdürü tarafından izlenir ve değerlendirilir.

(5) Aday öğretmenlerin iç değerlendirmesi okul müdürü ve aday öğretmenin danışman öğretmeni tarafından birlikte yapılır. Mesleki gelişim ihtiyacı olduğuna kanaat getirilen aday öğretmenlerle ilgili iş ve işlemler okul müdürlüğünce ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütülür ve gerekli tedbirler alınır. Aday öğretmenlerin sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetlerini izleme ve değerlendirme sonucuna bağlı olarak onaylı ders denetimi talebinde bulunulamaz.

(6) İç değerlendiriciler tarafından yapılan izleme ve değerlendirme çalışması sonrası EK-1 "İzleme ve Değerlendirme Formu" doğrultusunda EK-2 "İzleme ve Öneri Raporu" birlikte düzenlenir. Okul müdürü ve zümre başkanının birlikte yaptıkları izleme ve değerlendirme sonucunda ulaşılan kanaatte mutabık kalınmaması halinde, öğretmenin sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetleri bir ay içerisinde ikinci kez izlenir ve değerlendirilir. İkinci izleme sonrasında da mutabakatın sağlanmaması halinde okul müdürlüğünce dış değerlendirme yapılması talebinde bulunulur.

(7) İzleme ve değerlendirme sonucunda öğretmen hakkında "Kabul Edilebilir" ve/veya "Geliştirilmesi Gerek" kanaatine ulaşılan izleme alanlarında, öğretmen için okul temelli mesleki gelişim planı yapılır. Ayrıca öğretmenin valilik/Milli Eğitim Akademisi tarafından düzenlenen/düzenlenecek hizmet içi eğitim programlarına alınması yönünde teklifte bulunulur. Mesleki gelişim planı doğrultusunda yapılan çalışmalar tamamlandıktan sonra öğretmen, iç değerlendiriciler tarafından tekrar izlenir ve değerlendirilir. Yapılan ikinci izleme ve değerlendirmede, öğretmenin ilk izleme ve değerlendirmede mesleki gelişim ihtiyacı olduğu belirlenen izleme alan/alanlarında gelişim göstermediği kanaati ortaya çıkarsa, bu izleme alanları için hazırlanan mesleki gelişim planı revize edilerek planın uygulanmasına devam edilir.

(8) İzleme ve değerlendirme sonucunda öğretmen hakkında tüm izleme alanlarında "Geliştirilmesi Gerek" kanaatine ulaşılması durumunda, öğretmen için okul temelli mesleki gelişim planı yapılır. Ayrıca öğretmenin, valilik/Milli Eğitim Akademisi tarafından düzenlenen/düzenlenecek hizmet içi eğitim programlarına alınması yönünde teklifte bulunulur. Mesleki gelişim planı doğrultusunda yapılan çalışmalar tamamlandıktan sonra öğretmen, iç değerlendiricilerce tekrar izlenir ve değerlendirilir. Yapılan ikinci izleme ve değerlendirmede de öğretmen hakkında tüm izleme alanlarında "Geliştirilmesi Gerek" kanaatine ulaşılması durumunda gerekçeleriyle birlikte öğretmen için onaylı ders denetimi talebinde bulunulur.

(9) İzleme ve değerlendirme sonucunda tüm izleme alanlarında "Yeterli" olduğu kanaatine ulaşılan öğretmenlerden istekli olanlara okul temelli mesleki gelişim çalışmalarında rehberlik yapma görevi verilebilir. Rehberlik görevi öncelikle mesleki gelişim ihtiyacı olduğu kanaatine ulaşılan öğretmenle aynı veya üst kariyer basamağında bulunan öğretmenlere verilir.

(10) İzleme ve değerlendirme sonucunda tüm izleme alanlarında "Yeterli" olduğu kanaatine ulaşılan ve istekli olarak okul temelli mesleki gelişim planı çerçevesinde rehberlik görevi alarak bu görevi tamamlayan öğretmene Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönergenin 5 inci maddesi kapsamında başarı belgesi verilmesi için okul müdürü tarafından il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne teklifte bulunulabilir.

Dış Değerlendirme

MADDE 9- (1)Yönetici ve öğretmenlerin sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetlerini izleme ve değerlendirme çalışmaları dış değerlendirme kapsamında müfettişler tarafından yapılır.

(2)Birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda sadece dış değerlendirme yapılır.

(3) Dış değerlendiriciler; yönetici ve öğretmen hakkında yaptıkları izleme ve değerlendirme sonucunda EK-1 "İzleme ve Değerlendirme Formu" doğrultusunda EK-3 "İzleme ve Öneri Raporu" düzenler. Raporda getirilen teklifler, iç değerlendiriciler tarafından öğretmene ilişkin okul temelli mesleki gelişim planının yapılmasında/uygulamadaki planın revize edilmesinde esas alınır. Hakkında "İzleme ve Öneri Raporu" düzenlenen öğretmen ve görev yaptığı kuruma ait bilgileri içeren listeler müfettişin görevli olduğu Başkanlığa teslim edilir.

(4)Dış değerlendiriciler tarafından öğretmenin mesleki gelişim ihtiyacı olduğu kanaatine ulaşılan izleme alan/alanlarında okul temelli mesleki gelişim planının hazırlanması ve valilik/Milli Eğitim Akademisi tarafından düzenlenen/düzenlenecek hizmet içi eğitim programlarına alınması yönünde teklifte bulunulur.

(5) Okul müdürünün sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetlerinin dış değerlendirici tarafından izlenmesi ve değerlendirilmesi neticesinde, mesleki gelişim ihtiyacının ortaya çıktığı izleme alan/alanlarında hizmet içi eğitim programına alınması önerisinde bulunulur.

(6)Dersleri izlenen yönetici ve öğretmenlerin mesleki yeterliliği konusunda onaylı ders denetimi yapılmasını gerektirecek durum/durumların tespiti halinde gerekli iş ve işlemler başlatılır.

(7)Değerlendirme sonucunda tüm izleme alanlarında "Yeterli" olduğu kanaatine ulaşılan öğretmenlere, okul temelli mesleki gelişim çalışmalarında rehberlik yapma görevi verilmesi teklifinde bulunulabilir.

(8)Müfettişlerce, izleme ve değerlendirme sonucunda tüm izleme alanlarında "Yeterli" olduğu kanaatine ulaşılan ve istekli olarak okul temelli mesleki gelişim planı çerçevesinde rehberlik görevini tamamlayan yönetici ve öğretmene, Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönergenin 5 inci maddesi kapsamında başarı belgesi verilmesi için teklifte bulunulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretmenlerin Sınıf İçi Etkinlikleri ve Öğretim Faaliyetlerinin Geliştirilmesi

MADDE 10- (1)İç ve/veya dış değerlendirme neticesinde mesleki gelişime ihtiyacı olduğu kanaatine ulaşılan öğretmen için gelişim ihtiyacı olan izleme alan/alanlarında okul bünyesinde okul temelli mesleki gelişim planlaması yapılır.

(2)Okul temelli mesleki gelişim planı yapılırken; Bakanlıkça öğretmen ve yöneticilerin kişisel ve mesleki gelişimleri için görev yaptıkları okul türü ve kademesi ile atama alanları dikkate alınarak hazırlanan beşer yıllık dönemleri içeren bireysel mesleki gelişim planlarından da faydalanılır. Ayrıca; öğretmenin, mesleki gelişim ihtiyacı olduğu kanaatine ulaşılan izleme alan/alanlarında valilik veya Milli Eğitim Akademisi tarafından düzenlenen/düzenlenecek hizmet içi eğitim programlarına alınması değerlendirilir.

(3)Öğretmenin mesleki gelişim ihtiyacının giderilmesine ilişkin planın hazırlanması, uygulanması ve takibine ilişkin iş ve işlemler okul müdürü tarafından yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tutulacak Dosya ve Belgeler

MADDE 11- (1) Öğretmenlerin sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarına ilişkin form ve raporlar ile öğretmen için hazırlanan okul temelli mesleki gelişim planı, sürece yönelik bilgi ve belgeler MEBBİS veri tabanında muhafaza edilir.

(2)Öğretmenin okul değiştirmesi durumunda; yeni okulun müdürü tarafından MEBBİS'te yer alan okul temelli mesleki gelişim planı ve sürece yönelik belgeler incelenir, mesleki gelişim planının uygulanmasına devam edilir. Gerek duyulması halinde öğretmene yönelik hazırlanan okul temelli mesleki gelişim planı revize edilir.

(3) İç ve/veya dış değerlendirme neticesinde hazırlanan raporlar doğrultusunda mesleki gelişimi mahalli/merkezi hizmet içi eğitimler yoluyla sağlanması düşünülen yönetici ve öğretmen isimleri ile bu öğretmenlere verilmesi istenen hizmet içi eğitim konularını içeren listeler, okul müdürlüklerince valilik veya Milli Eğitim Akademisine/ilgili ilin ilişkilendirildiği Akademiye bağlı Eğitim ve Uygulama Merkezine gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 12- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçiş Hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönergedeki, aday öğretmenlerle ilgili yürütülecek iş ve işlemler, Milli Eğitim Akademisinde verilen hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayarak Öğretmenlik Mesleği Kanununun 15/1 maddesi ve 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilenler için uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönergedeki usul ve esaslar, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretim programı değişen ve ilk defa 2024-2025 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanan okul öncesi, 1, 5 ve 9'uncu sınıflardaki dersleri okutan öğretmenlerin sınıf içi etkinlikleri ve öğretim faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve rehberlikte bulunulması çalışmalarında esas alınmak üzere kademeli olarak uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Ahmet KANDEMİR