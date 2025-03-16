Minibüsün otomobile çarptığı kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 3'ü çocuk, 6 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi.

Diyarbakır Yenişehir'de Minibüs ve Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, minibüsün otomobile çarpması sonucu 3'ü çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

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