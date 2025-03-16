İstanbul Havalimanı'nda şok olay: Çalışan bagajda mahsur kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
Bahçeli: Mühim bir eşik aşıldı
Bahçeli: Mühim bir eşik aşıldı
49 ilde sıcaklık 25 dereceyi aştı
49 ilde sıcaklık 25 dereceyi aştı
Ünlü bal markasında hile tespit edildi
Ünlü bal markasında hile tespit edildi
İliç maden faciasında yargılama başlıyor
İliç maden faciasında yargılama başlıyor
Netflix, Disney+ ve Diğer Platformlara Rekabet Soruşturması
Netflix, Disney+ ve Diğer Platformlara Rekabet Soruşturması
63 Tren Garında Ücretsiz İnternet Hizmeti Başladı
63 Tren Garında Ücretsiz İnternet Hizmeti Başladı
İddianame tamam! 'Avatar/Adalet' yazılımıyla milyonların kimlik bilgilerini çaldılar
İddianame tamam! 'Avatar/Adalet' yazılımıyla milyonların kimlik bilgilerini çaldılar
Faldan 15 milyon TL kazandı, hiç vergi vermedi
Faldan 15 milyon TL kazandı, hiç vergi vermedi
14. çocuğuna hamile hırsızlık şüphelisi! 189 suç kaydı var
14. çocuğuna hamile hırsızlık şüphelisi! 189 suç kaydı var
Petrol Fiyatları Küresel Talep Baskısıyla Düşüyor
Petrol Fiyatları Küresel Talep Baskısıyla Düşüyor
TBMM'de Emekli İkramiyesi ve Doğum Yardımı Görüşülecek
TBMM'de Emekli İkramiyesi ve Doğum Yardımı Görüşülecek
Kaçakçılıkla Mücadelede Yüzde 63 Artış
Kaçakçılıkla Mücadelede Yüzde 63 Artış
Yargıtay'dan parmak izi kararı: Tek başına delil olur mu?
Yargıtay'dan parmak izi kararı: Tek başına delil olur mu?
Aziz Sancar'ın izinde! Fen Lisesi öğrencisi Avrupa'da ödül aldı
Aziz Sancar'ın izinde! Fen Lisesi öğrencisi Avrupa'da ödül aldı
200 milyarlık alışveriş: İşte Ramazan ayının gözdeleri
200 milyarlık alışveriş: İşte Ramazan ayının gözdeleri
Kesme altına yasak: Elinde olan ne yapacak?
Kesme altına yasak: Elinde olan ne yapacak?
Bakan Kurum'dan 453 Bin Yeni Konut Müjdesi
Bakan Kurum'dan 453 Bin Yeni Konut Müjdesi
Sağlık Bakanlığı'ndan sonra bir devlet kurumu daha personel alacak!
Sağlık Bakanlığı'ndan sonra bir devlet kurumu daha personel alacak!
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı Çocukların Yüzyılı Olacak
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı Çocukların Yüzyılı Olacak
Okula gitmeyen öğrenci velisine para cezası kararı
Okula gitmeyen öğrenci velisine para cezası kararı
Bayraktar KIZILELMA'dan Başarılı Test Uçuşu
Bayraktar KIZILELMA'dan Başarılı Test Uçuşu
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
Ramazan Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?
O İlde Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı
O İlde Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı
Proje Okullarında Atama Süreci Nasıl İşleyecek?
Proje Okullarında Atama Süreci Nasıl İşleyecek?
MEB, Mesleki Eğitimin Yeni Vizyonunu Tanıtıyor
MEB, Mesleki Eğitimin Yeni Vizyonunu Tanıtıyor
2025'te Otomotiv Üretimi ve İhracatında Azalma
2025'te Otomotiv Üretimi ve İhracatında Azalma
Kadastro Davalarında Tarihi Karar: 55 Yıllık Dava Sonuçlandı
Kadastro Davalarında Tarihi Karar: 55 Yıllık Dava Sonuçlandı
800 Bin Araç Ücret Ödemeden Otoyollardan Geçti
800 Bin Araç Ücret Ödemeden Otoyollardan Geçti
Sıfır Atık Yarışması Başvuruları Başladı
Sıfır Atık Yarışması Başvuruları Başladı
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbul Havalimanı'nda şok olay: Çalışan bagajda mahsur kaldı

İstanbul Havalimanı'nda bir yer hizmetleri çalışanı, bagaj bölümünde mahsur kaldı. Uçak İzmir'e acil iniş yaptı.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 16 Mart 2025 18:06, Son Güncelleme : 16 Mart 2025 18:08
Yazdır
İstanbul Havalimanı'nda şok olay: Çalışan bagajda mahsur kaldı

Olay, 15 Aralık 2024 gecesi İstanbul Havalimanı'nda yaşandı. THY'nin İstanbul-Atina seferine hazırlanan uçağın bagaj yükleme süreci sırasında, yer hizmetleri çalışanı Ali Çelikten, ekip arkadaşlarıyla görev yapıyordu.Yükleme tamamlandıktan sonra ekip, bagaj kapaklarını kapattı ve Çelikten, fark edilmeden kargo bölümünde mahsur kaldı.

Bagajlara Sığındı

Uçağın motor sesleri nedeniyle yardım çığlıklarını duyuramayan Çelikten, uçak havalanırken donmamak için bagajların arasına sığındı ve hayatta kalma mücadelesi verdi.

Tuvalette Zannettiler

Kalkıştan kısa süre sonra, ekip arkadaşları Çelikten'in kaybolduğunu fark etti. Önce tuvalete gittiğini sandılar, ancak uzun süre kendisinden haber alamayınca şüphelenip güvenlik kameralarını kontrol ettiler.Görüntülerde, Çelikten'in uçağın bagaj bölümünde kapalı kaldığı ortaya çıktı.Hemen harekete geçen yetkililer, durumu kuleye bildirdi. Kule görevlileri de uçağın kaptan pilotuna bilgi verdi.Ege Denizi üzerindeyken Yunan hava sahasında bulunan THY uçağı, geri dönüş kararı aldı.

Uçak İzmir'e Acil İniş Yaptı

Yaklaşık bir saatlik uçuşun ardından uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na acil iniş yaptı.İniş sonrası bagaj bölümünde donma noktasına gelen Ali Çelikten'e sağlık ekipleri anında müdahale etti.Soğuktan ağır şekilde etkilenen Çelikten'in bacakları, 3,5 saatlik tıbbi müdahale sonucu kısmen iyileştirildi.

"Saatlerce Ağladım."

Çelikten, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan bazı asılsız yorumlara şu sözlerle yanıt verdi:

  1. "Bahsedilen kişi benim. Yurt dışına gitme hayalim var ama böyle değil! Uçakta unutuldum. O anda tek şanssızlığım, telefonumun körük asansöründe şarjda kalmasıydı.
  2. Gece vardiyasından çıkmıştım ve telefonum tüm gece üstümde olduğu için vücut ısısından şarjı çabuk bitmişti.
  3. 'İltica etmeye çalıştı' diyenler, o çaresizliği hayal edebiliyor mu?
  4. Kapalı, soğuğa dayanılmaz ve havasız bir yerde kaldım - iddia edildiği gibi hava verilmiş olsa da.
  5. Orada saatlerce ağladım. Şu an psikolojik ilaçlar kullanıyorum, işsizim ve hastane hastane dolaşıyorum.
  6. Doktorlara derdimi anlatıyorum. 'İltica etmeye çalıştı' diyenler, o koşullarda bir dakika durabilir mi? Hiç sanmıyorum."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber