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Çöl tozları İstanbul'da hava kirliliğini artırıyor

11 Mart'tan itibaren etkili olan çöl tozları İstanbul'da hava kirliliğini artırdı. Göztepe en yüksek, Kumköy en düşük hava kirliliği değerine sahip.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2025 19:23, Son Güncelleme : 16 Mart 2025 19:25
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Çöl tozları İstanbul'da hava kirliliğini artırıyor

İstanbul'da bu akşam itibarıyla en yüksek hava kirliliği değeri Göztepe'de, en düşük ise Kumköy'de ölçüldü.

İstanbul'da Çöl Tozlarının Etkisi

İstanbul'da 11 Mart'tan itibaren bir hafta etkili olması beklenen Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozlarının kentteki hava kirliliğine etkisi, verilere yansıdı. Kentteki hava kirliliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğünün Hava Kalitesi İzleme Merkezinden anlık takip edilebiliyor.

Hava Kalitesi İzleme İstasyonları

Farklı noktalara kurulan hava kalitesi izleme istasyonlarından alınan verilerle, ilçelerde bölgesel bazlı ölçüm yapılıyor.

Hava Kalitesi Değerleri


  • 0 ile 50 arası "iyi"
  • 50 ile 100 arası "orta"
  • 100 ile 150 arası "hassas"
  • 150 ile 200 arası "sağlıksız"
  • 200 ile 300 arası "kötü"
  • 300 ile 500 arası "tehlikeli"


Avrupa Yakası Hava Kirliliği Oranları

Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı verilerine göre, İstanbul'da hava kirliliği oranı yüksek ve düşük olan yerler saat 18.00 itibarıyla Avrupa Yakası'ndaki bölgelerde şöyle ölçüldü:

  • "Kumköy-6 (İyi), Sultangazi 1-22 (İyi), Sarıyer-43 (İyi), Arnavutköy-48 (İyi), Yenibosna-49 (İyi), Çatladıkapı-55 (Orta), Silivri MTHM-55 (Orta), Maslak-55 (Orta), Alibeyköy-55 (Orta), Beylikdüzü-59 (Orta), Kağıthane-56 (Orta), Esenyurt MTHM-56 (Orta), Avcılar- 55 (Orta), Şirinevler MTHM-55 (Orta), Bağcılar-56 (Orta), Başakşehir MTHM 56 (Orta), Sultangazi MTHM-56 (Orta), Sultangazi 3-55 (Orta), Esenler-56 (Orta), Mecidiyeköy MTHM- 56 (Orta), Beşiktaş-55 (Orta), Aksaray-66 (Orta)."


Anadolu Yakası Hava Kirliliği Oranları

Anadolu Yakası'ndaki veriler ise şöyle:

  • "Ümraniye-34 (İyi), Selimiye-46 (İyi), Sancaktepe-52 (Orta), Ümraniye MTHM-52 (Orta), Şile MTHM-51 (Orta), Büyükada- 53 (Orta), Sultanbeyli MTHM-55 (Orta), Üsküdar-55 (Orta), Kandilli-55 (Orta), Kandilli MTHM-55 (Orta), Üsküdar MTHM-56 (Orta), Kartal-55 (Orta), Kadıköy-57 (Orta), Tuzla-85 (Orta), Göztepe D-100-119 (Hassas)"


İBB Hava Kalitesi İzleme Merkezi Verileri

İBB'nin Hava Kalitesi İzleme Merkezine göre ise kentte hava kalitesinin takip edildiği istasyonlardaki veriler, saat 18.00 itibarıyla şöyle:

  • "Kumköy (Arka plan)-12 (İyi), Silivri (Kentsel)-60 (Orta), Sultangazi 1 (Taş Ocakları)-18 (İyi), Beylikdüzü (Kentsel)-76 (Orta), Sarıyer (Kentsel)-36 (İyi), Arnavutköy (Kırsal)-40 (İyi), Sultangazi 2 (Kentsel trafik)-36 (İyi), Çatladıkapı (Trafik)-51 (İyi), Avcılar (Şehir arka plan)-50 (İyi), Yenibosna (Kentsel)-41 (İyi), Alibeyköy (Kentsel)-53 (Orta), Sultangazi 3 (Taş Ocakları)- 54 (Orta), Maslak (Şehir arka plan)-50 (İyi), Esenyurt (Kentsel)-64 (Orta), Başakşehir (Sanayi kentsel)-63 (Orta), Bağcılar (Kentsel)-72 (Orta), Şirinevler (Trafik)-54 (Orta), Sultangazi 4 (Kentsel trafik)-66 (Orta), Esenler (Kentsel)-61 (Orta), Aksaray (Trafik)-81 (Orta), Kağıthane 1 (Kentsel Trafik)-69 (Orta), Mecidiyeköy (Trafik)-66 (Orta), Beşiktaş (Trafik)-59 (Orta), Kandilli 1 (Şehir arka plan)-54 (Orta), Üsküdar 1 (Kentsel trafik)-53 (Orta), Selimiye (Trafik)-39 (İyi), Ümraniye 2 (Trafik)-44 (İyi), Ümraniye 1 (Şehir arka plan)-33 (İyi), Sancaktepe (Kentsel)-43 (İyi), Sultanbeyli (Kentsel)-52 (Orta), Kartal (Kentsel)-55 (Orta), Büyükada (Arka plan)-45 (İyi), Şile (Arka plan)-46( İyi ), Tuzla(Kentsel ) -100( Orta ), Kandilli 2(Deniz trafik ) -58( Orta ), Üsküdar 2(Trafik ) -61( Orta ), Kadıköy(Kentsel ) -73( Orta ), D-100(Trafik ) -126( Hassas )."


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