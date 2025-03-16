Çam ve Sakura Hastanesi'nde hasta yakınları arasında kavga çıktı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, bir hasta yakını ile telefonda konuşurken yüksek sesle küfretmesi sebebiyle kendisini uyaran başka bir hasta yakını arasında tartışma çıktı.

Olay Nasıl Başladı?

Hasta yakınlarının ailelerinin de dahil olması ile olay, iki aile arasında kavgaya dönüştü. Hastanenin güvenlik görevlilerinin ayırdığı kavga sonrasında 8 kişi gözaltına alındı. Olay, dün saat 22.30 sıralarında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Hastane koridorunda telefonla konuşurken yüksek sesle küfür ettiği iddia edilen Emirhan Y.'yi, başka bir hasta yakını uyardı.

Tartışmanın Büyümesi ve Müdahale

Bunun üzerine Emirhan Y. ile ismi öğrenilemeyen hasta yakını arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, hastalarını görmeye gelen iki aile arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede, hastanenin güvenlik görevlileri tarafından ayrıldı. İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, Emirhan Y., İbrahim P., Elvan Y., Adnan Y., Mikail E., Emir Can Y., Emin Y. ve Erencan Y. isimli sekiz kişiyi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)