Özgür Özel: AİHM kararı uygulanmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demirtaş'ın Korkma, Barış başlıklı yazısını Cumhuriyet Gazetesi için değerlendirdi.Özel,

Demirtaş'ın bölgede istikrara ve ülkemizde demokratikleşmeye katkıları olacağı inancındayım

dedi.Ülkemizde huzur ve barışın tesisi için Demirtaş gibi deneyimli ve başarılı bir siyasetçinin aktif katkıları çok değerli olacaktır diyen Özel,

Adalet Bakanlığı hızlı bir şekilde AİHM'in verdiği kararı temel alarak yeniden yargılama işlemlerini başlatmalı ve Demirtaş özgürlüğüne kavuşmalıdır

ifadelerini kullandı.Özel, Kürtlere devletin sahibi olmayı teklif eden görüşüne destek verdiği için Demirtaş'a teşekkür etti.

Özel'in Açıklamaları

Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Demirtaş'ın yazısını büyük bir memnuniyetle okudum. Yazıda birçok önemli nokta bulunmakla birlikte, şu yaklaşımın altını önemle çiziyorum: 'Türkiye Cumhuriyeti devleti hepimizin devletidir. Bu anlamda Cumhuriyeti demokratikleştirme görevi de hepimizindir. Kaybettiğimiz tüm evlatlarımızın, şehit ve gazilerimizin hatıralarına bağlı kalarak birlikte kazanalım.

Toplumun barış ve demokrasi taleplerinin, hiçbir şahsi siyasi hedef doğrultusunda istismar edilmesine izin vermeyeceğimizi ve bu amacı taşıyan anayasa değişikliği girişimlerinin karşısında durduğumuzu hatırlatmak isterim."