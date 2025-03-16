Fenerbahçe evinde ilk kez gol atamadı

Ülker Stadı'ndaki Karşılaşmada Fenerbahçe Tutuk BaşladıFenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya tutuk başladı. İlk yarıda Oğuz Aydın ile birkaç pozisyon yakalamasına rağmen gol bulamayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.

İkinci Yarıda Gol Şansı Yine Kaçtı

İkinci yarıya da benzer bir görüntüde başlayan Fenerbahçe, ilk ciddi pozisyonunu 73. dakikada yakaladı. Bu pozisyonda Szymanski ile direği geçemeyen sarı-lacivertliler, 74. dakikada En-Nesyri ile bir gol pozisyonunu daha harcadı. 75. dakikada Moundilmadji'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını artıran Fenerbahçe, golü bulamadı ve sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Zirve Yarışında Kritik Puan Kaybı

Bu sonuçla zirve yarışında 2 puan bırakan sarı-lacivertliler, puanını 62'ye yükseltti ve bir maç eksiğiyle liderin 9 puan gerisinde kaldı.

Evinde İlk Kez Gol Atamadı

Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez bir iç saha mücadelesinde gol atmayı başaramadı.

Şu ana dek evinde 12 lig müsabakasına çıkan sarı-lacivertliler, bu müsabakaların tamamında en az 1 gol atmayı başarmıştı.





Galibiyet Serisi Sona Erdi

Fenerbahçe, Kadıköy'de ligde 9 maçlık galibiyet serisini sürdüremedi.

Bu sezon evinde son puan kaybını Galatasaray karşısında yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra sırasıyla Bodrum FK, Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'u mağlup etmeyi başarmıştı.





Samsunspor Engelini Aşamadı

Fenerbahçe, Samsunspor'u geçen senenin ardından bu sene de evinde mağlup edemedi.Geçtiğimiz sezon zirve yarışında çok kritik bir haftada rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, benzer senaryoyu bu sezon da yaşadı.