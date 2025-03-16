Kadıköy'de maç sonu kavga çıktı!
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonunda çıkan kavga, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona erdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mart 2025 23:16, Son Güncelleme : 16 Mart 2025 23:17
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı lacivertliler, zirve yarışında puan farkının 9'a çıkmasıyla ağır yara aldı.
Gergin Geçen Maç Sonrası Tartışma
Oldukça gergin geçen Fenerbahçe - Samsunspor maçının son düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında tartışma yaşandı.
Bitiş Düdüğü Sonrası Kavga
Maçın bitiş düdüğü sonrası Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ile Samsunspor'dan Marc Bola arasında başlayan kavga sonrası saha bir anda karıştı.
Kavgaya Güvenlik Müdahalesi
İki takım futbolcularının da dahil olduğu kavga büyürken güvenlik güçleri araya girerek olayları sakinleştirmeye çalıştı.