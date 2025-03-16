Kadıköy'de maç sonu kavga çıktı!

İki takım futbolcularının da dahil olduğu kavga büyürken güvenlik güçleri araya girerek olayları sakinleştirmeye çalıştı.

Maçın bitiş düdüğü sonrası Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ile Samsunspor'dan Marc Bola arasında başlayan kavga sonrası saha bir anda karıştı.

Trendyol Süper Lig 'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı lacivertliler, zirve yarışında puan farkının 9'a çıkmasıyla ağır yara aldı.

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