17 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları
17 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/13.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.
(İstanbul/10.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini duyuracak.
(Ankara/10.00)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katılacak.
(Cenevre)
2- Suriye konulu 9. Brüksel Konferansı yapılacak.
(Brüksel)
3- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
GÜNCEL
1- Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde geçen yıl 9 işçinin yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin 5'i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.
(Erzincan/09.00)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda Macaristan ile yapılacak maçlar öncesi TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ve ilk çalışmasını yapacak.
(İstanbul/12.00/17.00)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası, Anadolu Efes-Mersinspor karşılaşmasıyla tamamlanacak.
(İstanbul/19.00)
3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezonun 18. ve son haftası; Ortahisar Belediyespor-Görele Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
(Trabzon/19.30)