3 bin 500 yıldan daha eski kraliyet mezarı bulundu

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, 3 bin 500 yıldan daha eski bir döneme ait kraliyet mezarı keşfedildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pensilvanya Üniversitesinden arkeoloji ekibinin, güneydeki Abydos'taki Cebel Anubis nekropolünde İkinci Ara Dönem'e ait bir kraliyet mezarı keşfettiği belirtildi.

Yüksek Eski Eserler Konseyi'ne bağlı bir diğer arkeoloji ekibinin de güneydeki Banavit köyünde Roma dönemine ait bir çömlek atölyesi bulduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Abydos'taki kraliyet mezarının keşfi, Cebel Anubis nekropolündeki kraliyet mezarlarının gelişimine dair yeni bilimsel kanıtlar sunuyor. Bu mezarlar MÖ 1700-1600 yılları arasına tarihleniyor." ifadesi kullanıldı.

Banavit'teki çömlek atölyesine ilişkin olarak ise "Bu atölyenin, antik dönemde Dokuzuncu Bölge'ye çömlek ve cam tedarik eden en büyük üretim merkezlerinden biri olduğu" belirtildi.

Bakanlık, "Bu iki keşfin duyurulmasının yalnızca Mısır'ın turizm çeşitliliğini tanıtmak ve dünyaya kadim Mısır medeniyetini daha iyi anlatmakla kalmayacağını aynı zamanda araştırmacılara çalışmalarında büyük katkı sağlayacağını." kaydetti.