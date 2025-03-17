Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi banyoda ölü bulundu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Nazım Bal'dan haber alamayan yakınları polisten yardım istedi. Hakimin evine giren polisler banyoda cansız bedeni ile karşılaştı.

Ankara'nın Çankaya İlçesinde Üzücü Olay

Ankara'nın Çankaya ilçesinde görev yapan Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Nazım Bal'dan haber alamayan yakınları durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine hakimin Alacaatlı Mahallesi'ndeki evine ekipler yönlendirildi.

Eve Giren Polis Cansız Bedenini Banyoda Buldu

Çalan kapı açılmayınca eve çilingir yardımı ile girildi. Hakim banyoda asılı halde bulundu. Sağlıkçılar yaptığı ilk incelemede Bal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.